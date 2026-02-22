"Perdemos a un hermano. Que en paz descanses, Carita": la sentida despedida de Doña Bastarda a Agustín Ríos

La trágica noticia de la muerte de Agustín Ríos, componente de la murga Doña Bastarda, sacude este domingo a todo el ambiente carnavalero. La actividad de la Liguilla y de los tablados se suspendió para hoy en señal de duelo y como gesto de apoyo a la vigente campeona de la categoría.

Esta tarde, Doña Bastarda le dedicó una sentida despedida a quien definió como "uno de sus máximos exponentes" y un miembro fundamental del plantel, y agradeció las muestras de cariño recibidas.

"Murga Doña Bastarda despide, con profundo dolor, a uno de sus máximos exponentes, Agustín Ríos", escribió el conjunto en sus redes sociales. "Agus fue fundador de esta murga. Con una enorme calidad artística, pero por sobre todas las cosas, humana, logró que su familia sea parte imprescindible de esta Familia Bastarda. Desde el 2018 a la fecha, Agustín estuvo presente en cada momento que hizo a esta murga lo que es hoy por hoy. A su paso, no solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo".

"A sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos y tías, a los miles de amigos que Agustín cosechó y arrimó a la murga en tantos años de Carnaval, a su querida Tripulación, a todas las murgas jóvenes de las que él participó, a sus seres queridos y allegados, les acompañamos en este difícil momento y los abrazamos fuertemente. Saben que acá también tienen una familia", expresaron sus integrantes.

"Gracias por tantas risas compartidas, Agustín. Que en paz descanses, Carita. Tu Doña Bastarda", cerró el texto el conjunto, que a través de una historia añadió: "Agradecemos por este medio las incontables demostraciones de compañía que nos han llegado. Conjuntos de todas las categorías, hinchas y gente del Carnaval en general. Muchas gracias por su apoyo".

Doña Bastarda debería subir al Teatro de Verano este jueves, para concretar su pasada en la Liguilla del Carnaval que otra vez la tiene como favorita. Las entradas para la fecha que comparten La Sara del Cordón y humoristas Los Rolin ya están agotadas.