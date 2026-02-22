Tablados para hoy 22 de febrero de 2026: suspenden la programación por luto y reprograman etapa de la Liguilla

Hoy se llevaría a cabo la segunda jornada de la Liguilla carnavalera, que recibiría en el Teatro de Verano a una comparsa, un conjunto de humoristas y a la murga más ganadora en la historia del Concurso. Sin embargo, la organización del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas decidió suspender todo en virtud del fallecimiento de Agustín Ríos, componente de Doña Bastarda, quien murió en las últimas horas.

Así, la comparsa Yambo Kenia, los humoristas Sociedad Anónima y la murga Patos Cabreros deberán esperar para volver al Teatro de Verano, y la noche de fallos se correrá para la madrugada del lunes 2 de marzo.

Los tablados del Monumental de la Costa y el Club Malvín fueron los primeros en anunciar que suspenderían la actividad prevista para hoy.

"Desde Monumental de la Costa lamentamos y acompañamos a Doña Bastarda en este difícil momento tras el conocimiento de la noticia del fallecimiento de Agustín Ríos. Nuestro más sentido pésame para sus amigos, familiares y compañeros", comunicó en sus redes el escenario que ahora funciona en el Parque Roosevelt.

"Un abrazo enorme a Doña Bastarda y a toda la familia de Agus. Un tipo amable, cercano, cálido, de esos que se hacían un ratito en la puerta del tablado para charlar, para saludar, para estar. Siempre una sonrisa", expresó por su parte el local malvinense. "De corazón, lo sentimos muchísimo".

El Velódromo, el Tablado 1° de Mayo, el Tablado del Parque y toda la red de escenarios populares tampoco abrirán hoy, en señal de solidaridad con la Bastarda.

Murga Doña Bastarda en la presentación del Desfile Inaugural del Carnaval 2026. Foto: Instagram/donabastarda

Doña Bastarda es la vigente campeona de la categoría murgas y favorita a conquistar el título 2026, y Agustín Ríos era uno de los bajos de su cuerda de segundos.