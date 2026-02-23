Doña Bastarda no irá esta semana a la Liguilla: nueva fecha y mensaje de Daecpu tras la muerte de Agustín Ríos

La muerte de Agustín Ríos, miembro fundador de Doña Bastarda, golpea con fuerza al ambiente carnavalero, que este domingo se deshizo en muestras públicas de apoyo a la murga y en mensajes de solidaridad para con los compañeros y allegados de Agustín, quien falleció este sábado.

Tras conocerse la noticia, Daecpu decidió suspender la actividad correspondiente a la Liguilla de este domingo, y todos los tablados resolvieron dar de baja su actividad. Así, en señal de duelo, ningún escenario carnavalero tuvo música esta noche.

Pero no es la única novedad que llegó este domingo, ya que Daecpu tomó una decisión en relación a la presencia de Doña Bastarda en la Liguilla esta semana. La murga debía subir al Teatro de Verano este jueves y las entradas ya estaban agotadas; completaban su jornada la comparsa La Sara del Cordón y humoristas Los Rolin. La actividad comenzaría, como siempre, a las 20.30.

Finalmente se decidió reprogramar esa sexta etapa, para que la Bastarda no tenga que concursar esta semana y cuente con más días para intentar reponerse del golpe anímico sufrido.

Así, su presentación en la Liguilla será el lunes 2 de marzo y, de no haber más suspensiones, marcará el cierre de la actividad, por lo que le dará paso a la tradicional Noche de Fallos.

Murga Doña Bastarda en la presentación del Desfile Inaugural del Carnaval 2026. Foto: Instagram/donabastarda

"Dado el triste momento por el que atraviesa murga Doña Bastarda, la comisión directiva agradece la comprensión y el aval de todo/as lo/as directores/as liguilleros de las categorías Murgas, Sociedad de negros y lubolos, Humoristas y comunica que la etapa del jueves 26/2 pasa para el día lunes 2 de marzo", informó Daecpu a través de un comunicado difundido en su web.

Las entradas adquiridas para este jueves conservan validez.