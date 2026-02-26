"Por nuestro compañero": la emotiva vuelta de Doña Bastarda a los tablados tras la muerte de Agustín Ríos

El domingo amaneció con la triste y sorpresiva noticia del fallecimiento de Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda, y al país entero, pero sobre todo al ambiente carnavalero, lo atravesó el dolor. Cuesta caer, como en toda pérdida, pero esta tenía el plus de que este joven artista se fue en plena fiesta, justo cuando todo es brillo, purpurina, diversión y competencia. Agustín se fue en medio de un año magnífico de su conjunto, que agotó funciones en las dos ruedas del Teatro de Verano, presentó un espectáculo redondo que tiene todo para ser bicampeón, fue ovacionado y conectó con su gente, la misma que los abrazó como pudo —en redes o a través de mensajes— apenas se enteró del trágico momento.

El Concurso Oficial y los tablados se suspendieron ese domingo y la lluvia quiso que el duelo se extendiera un día más. Doña Bastarda tampoco pudo salir el martes a hacer tablados y así lo anunció a sus seguidores en Instagram y X, donde también aprovechó para agradecer a la directiva de DAECPU y a los conjuntos que pasaron a la Liguilla, que votaron a favor del cambio de fecha para su última actuación: será el martes 2 de marzo y no el jueves 26 de febrero, como estaba estipulado por sorteo.

Y aunque el show no siempre debe continuar, el miércoles continuó. Y la murga “sin padres ni padrinos” volvió a salir a los escenarios populares, a sentir el calor de su gente, a encontrar consuelo y amor en esos aplausos, en ese aliento y en ese abrazo, aunque sea desde la butaca. Es, expresaron en sus redes, el impulso para seguir.

Anoche, la Bastarda salió de nuevo y como pudo a la calle, e hizo tres tablados. Primero cantaron en el Canario Luna, luego en el Tablado del Parque y cerraron la gira en el 1° de Mayo, donde actuaron ante una multitud que los recibió de pie y entre aplausos.

Antes de empezar esa última actuación, tomó la palabra uno de los murguistas para agradecer especialmente todos los mensajes y las muestras de cariño que les hicieron llegar, así como la comprensión de que debían frenar en estos días tan difíciles.

“Nos sentimos contenidos, muchísimas gracias por darnos unos días para poder tomarnos un descanso. Nosotros vamos a cantar por nuestro compañero, en honor a nuestro compañero. Vamo' arriba”, dijeron antes de mostrar parte de su espectáculo Patria o tumba.

La murga se plantó en el escenario con profesionalismo y temple, y no se quebró, aunque en cada palabra el coro transmitió con su voz ese dolor a flor de piel.

No hubo vozarrones ni vendavales sobre las tablas, como se había visto en tablados anteriores. Cantó una murga atravesada por la pérdida de un amigo, de un hermano, y eso erizó a todos los presentes.

Imanol Sibes y Camilo Abellá en una de las primeras actuaciones tras la pérdida de Agustín Ríos. Foto: Ignacio Sánchez

A Imanol Sibes le tocó, quizás, la peor parte: hacer reír en días donde no hay ganas. Sumó un par de chistes internos a sus monólogos como Artigas y aclaró que era su forma de remarla. “Tengo que hacerme cargo, no me queda otra”, lanzó.

Este miércoles la carcajada no explotó en el 1° de Mayo. Por momentos, la sonrisa después de un chiste dio paso a la lágrima. Las ganas de reír y de divertirse escasearon en la murga y también en el público, porque aunque hay que seguir, el Carnaval entero se siente roto. El ánimo festivo ha dado paso a un dolor latente que estará hasta el final. Y eso se está haciendo notar.

Ayer, en la retirada —esos momentos únicos que nos hacen sentir un poco más cerca del cielo—, fue donde Agustín Ríos estuvo más presente en el escenario y en la gente, que escuchó de pie y conmovida esa bajada pegadiza, cuyos versos cobraron más fuerza tras la dolorosa pérdida.

“Adiós, adiós, se va la murga de mi vida. Te entrego el alma, vos prestame tu disfraz. Acá en el pecho cargo sin culpa esta pasión desde chiquito hasta la tumba”, cantó otra vez Doña Bastarda, con el aplauso cerrado de fondo y la promesa de siempre volvernos a abrazar en Carnaval. Un lugar que, para el que lo siente, también sirve para apaciguar las tristezas.