La foto viral de Enzo Vogrincic junto a Lali y Peter Lanzani que revolucionó las redes: quién los unió

Desde el estreno de La sociedad de la nieve, el uruguayo Enzo Vogrincic no ha parado de crecer. Ha sido imagen de marcas de lujo, escribió un libro, trabajó con la Comedia Nacional, tiene anunciada una serie dirigida por César Charlone y Fernando Meirelles y este año estrenará una superproducción de Netflix, El futuro es nuestro, en la que comparte elenco con Delfina Chaves, Emiliano Zurita y Marco Antonio Caponi.

Pero este fin de semana, Vogrincic fue noticia por una foto que se convirtió en tendencia en las redes sociales. Se trata de una sencilla selfie que se hizo viral por los deslumbrantes protagonistas: Vogrincic, Peter Lanzani, Lali Espósito, Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y Mercedes Morán.

El encargado de reunir a varias de las figuras más reconocidas de la pantalla del Río de la Plata fue Javier Braier, director de casting y representante de los actores. Los convocó en una cena que quedó inmortalizada en una postal que, apenas la compartió, rápidamente revolucionó las redes.

Es que para toda una generación que creció en los 2000, Lali Espósito y Peter Lanzani son de las parejas artísticas que marcaron esos años gracias a series como Chiquititas 2006 y Casi Ángeles. Aunque en la actualidad son buenos amigos, el sábado 21 se reencontraron y en las redes sociales aquella cena especial no pasó desapercibida para nadie, ya que muchos especularon con un posible trabajo en conjunto.

"Lali y Peter en una peli juntos ya @chenetflix”, “Ay, qué lindos, ¿será que se viene un proyecto?”, “Yo sí soy de las que quiere que Lali y Peter vuelvan a hacer algo juntos, una peli, una serie, algo… Y eso define lo mucho que me cuesta soltar las cosas…” y “¿Es el elenco de la peli en la que Lali y Peter son protagonistas?”, fueron algunas de las manifestaciones de los usuarios que desean ver a Espósito y Lanzani en una ficción

Por su parte, el posteo de Braier acumuló miles de “Me Gusta” y decenas de comentarios. “Nada más fácil que armar este encuentro…”, escribió el anfitrión. Incluso algunas personalidades del mundo artístico se hicieron eco de la juntada y opinaron al respecto, como Axel Kuschevatzky —“Ese bar mitzvah vale oro”— y Paco León (“Buena banda esa”).

Mientras los fanáticos continúan pidiendo una nueva ficción con Lanzani y Espósito, Enzo Vogrincic ya tiene todo pronto para el estreno de su primera serie para Netflix: El futuro es nuestro, que llegará este año a la plataforma de streaming.

Los personajes principales de "El futuro es nuestro": Emiliano Zurita (México), Delfina Chaves (Argentina), Enzo Vogrincic (Uruguay), Marleyda Soto (Colombia) y Marco Antonio Caponi (Argentina). Foto: Alan Roskyn, Netflix-

La Nación/GDA