María Becerra rompió el silencio tras el escándalo con Emilia Mernes: qué dijo sobre Los Del Espacio

María Becerra no evadió un par de preguntas picantes en medio del escándalo con Emilia Mernes, con quien rompió definitivamente relaciones luego de dejarla de seguir en Instagram, un gesto que en estos tiempos se ve prácticamente como una declaración de guerra o como si fuera un distanciamiento irreversible.

La relación de María y Emilia se había desgastado hace tiempo y era sabido que el colectivo Los Del Espacio, que ambas integraban junto a Duki, Tiago PZK, Rusherking, Lit Killah y FMK, más el productor Big One, se había fragmentado, quedando La Nena de Argentina por un lado y todos los demás por el otro. Se hablaba de traiciones personales y en los últimos días Yanina Latorre aseguró que Emilia intentó boicotearle la carrera a su colega y buscó frustrar sus conciertos en el estadio de River.

Otras disputas entre Emilia y Tini causaron un sismo en la escena pop argentina, que se dividió en bandos y está a la espera de declaraciones oficiales por parte de las principales involucradas. De momento, ninguna ha hablado; sin embargo, María Becerra hizo recientemente unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y aseguró: "Con ciertas personas no tengo trato".

La cantante de "Automático" fue entrevistada por el formato chileno En una nota, y allí se sometió a diferentes desafíos. El último fue responder a las búsquedas de Google que se hacen sobre ella y la lista incluía "signo", "cirugía" y "matrimonio", entre otras, pero también "Primer aviso" y "Los Del Espacio", dos conceptos que no estarían para nada separados.

"Primer aviso" es una de las canciones más picantes de María Becerra, en la que apunta —sin nombrar a nadie— a alguien que quiso sabotear su recorrido profesional: "Yo me busqué lo mío y ustedes 'tan dolío / ¿Será porque despiertan y siguen abajo mío? / Con los míos siempre fui leal / Los careta', la verdad, me dan igual" o "Decime qué se siente que me mandes a bajar / De todos los festivale, pero me llamen igual / No me extraña de ustedes ese boicot barato / Si los tengo pisados hace rato". Sobre ella, la artista solo dijo: "Es una canción que fue un poco polémica hacia cierto grupo de personas que estaban irrumpiendo mi paz y mis chakras".

Pero cuando llego el momento de hablar de sus colegas, fue un poco más allá. "No sé qué buscarán de Los del Espacio...", dijo con un dejo de ironía en su voz. Luego explicó: "[Hay] Muchas cosas que pasaron. Con muchas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto y nos llevamos re bien todavía. a todos los respeto, los admiro, me parecen excelentes artistas".

"Pero bueno, hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato directamente", soltó, para zanjar la conversación y dejar en claro que todavía hay mucho por descubrir al respecto.