Publican foto nunca vista de Bruce Willis: así luce hoy el actor de "Duro de matar", que cumplió 71 años

Bruce Willis cumplió 71 años este 19 de marzo, y su familia y entorno más cercano lo homenajeó en las redes sociales. Con el amor intacto, su círculo íntimo permanece a su lado en su momento más duro: el retirado actor fue diagnosticado con frontodemencia temporal y en los últimos años presentó un acentuado deterioro de su salud. Hoy no reconoce a las personas y tiene muy escasa movilidad.

Pero la felicidad que compartió con los suyos a lo largo de la vida sale a la luz cada vez que es necesario, y eso quedó claro en el saludo de cumpleaños que le dedicó su expareja, Demi Moore, quien decidió rendirle honor a través de un par de fotos que nunca habían visto la luz. Se desconoce exactamente cuándo fueron tomadas, pero son las imágenes más recientes que se han visto de Willis en un buen tiempo y eso lo comprueba la coprotagonista de la imagen, su pequeña nieta Louetta.

Louetta, a punto de cumplir tres años, es la pequeña niña de Rumer, la hija mayor de la estrella de Duro de matar. En las dos fotos que difundió Moore, la niña aparece en la falda de Bruce, abrazada a él e incluso dándole un beso. Son imágenes cargadas de ternura y de amor.

La propia Rumer había contado el año pasado que la niña era la gran alegría de la familia en la actualidad y le había confesado a la revista People: "Incluso con mi padre, a pesar de los retos a los que se enfrenta, cada vez que vamos a visitarlo, se le ilumina a cara, se emociona mucho y es muy cariñoso con ella".

Publican nuevas imágenes de Bruce Willis junto a su nieta. Foto: Instagram @demimoore

La familia de Bruce Willis anunció su retiro de la actuación a inicios de 2022, cuando informó que el actor sufría afasia. Meses más tarde se supo que en verdad tenía demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro y afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.