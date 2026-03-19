El proyecto que llevó a Rosina Beltrán de la "crisis total" a una serie con más de 10 millones de reproducciones

Luego de su salida de la casa de Gran Hermano, la uruguaya Rosina Beltrán no ha parado de crecer. Además de campañas para distintas marcas y un paso como panelista en la televisión, sumó un desafío en la actuación, como había anunciado en sus redes sociales el año pasado.

Por este motivo, esta semana estuvo invitada en Qué día del canal Blender. Allí habló de su participación en la telenovela vertical Rey Alfa y su elegida, su primer protagónico en una ficción, cuyas escenas se filmaron en Uruguay, y donde comparte pantalla con el colombiano Manuel Pacheco.

El conductor, Mauro Szeta, dijo que en programas anteriores habían hecho un planteo de si se trataba de una historia machista o no por parte de las situaciones que se daban en la telenovela, "donde hay una suerte de hombre lobo que parecía que te iba a violar en cualquier momento", comentó.

Más allá de la controversia, es un formato muy consumido en redes sociales, debido a la corta duración de los episodios. La telenovela de Beltrán suma más de 200 mil Me Gusta en Instagram y similares cifras en TikTok. En la web de Reelshort, el streaming que publica esta y otras historias, Rey Alfa y su elegida ya superó los 12 millones de reproducciones.

"Ya más de 10 millones de visualizaciones en Reelshort, es una locura. Explotó en todos lados", dijo Beltrán.

Consultada por la filmación, Beltrán dijo que en total fueron cuatro semanas, pero que su parte se hizo en solo una: "Grabamos los 80 capítulos en una semana, fue muy intenso". También aclaró que, en total, la duración de la telenovela es de una hora y media, y que la producción luego continuó en México para otras escenas.

"La verdad es que fue un desafío interpretar a Noemí", dijo Rosina sobre su rol. "Es una ciencia ficción/fantasía, con muchos efectos especiales, y es la historia de amor de un hombre lobo que tiene una maldición: antes de los 30 tiene que encontrar a su chica. Y yo tengo una marca y soy 'la que lo puede salvar'. Soy una chica campesina, muy inexperiente, muy sumisa, que es todo lo contrario a lo que soy en la vida real: muy enérgica, muy arriba. Y el personaje que me tocó fue muy calmo, tranquilo, por eso fue un desafío como actriz", comentó.

El actor Gonzalo Heredia, quien se sumó al ciclo, le preguntó: "Te llegó un guion, vos lo leíste, y quiero saber ese momento".

"Lo entrené con Lili Popovich que es mi coach actoral, la amo. Vino toda esa semana conmigo a Uruguay a pasar letra, y la primera vez que lo leí fue con ella, lloré", dijo Rosina.

Mientras se reproducían escenas de la telenovela, la uruguaya dijo que le costaron mucho las de intimidad. "Todo era muy coreografiado", dijo. "Los besos eran, obviamente, sin lengua. Teníamos una coach de intimidad para esas escenas. Antes hablás con ella y pautás todo para que con el otro actor nos sintamos cómodos. Se pauta dónde te va a tocar, los besos, y me sentí supercómoda", dijo.

"Era mi primera vez, mi primer protagónico y primera ficción. Darme besos con Manu Pachecho, con quien me sentí muy cómoda, fue un desafío, porque no lo conocía", dijo.

Es entonces que Szeta le preguntó cómo llegó a la telenovela. "Yo hice actuación desde chica en Uruguay, ahora vengo de un seminario en Madrid, y me llegó la propuesta. Se la derivé a mi manager y ahí empezó a fluir. No es de un día para el otro", comentó la uruguaya.

Rosina Beltrán. Foto: Archivo. Foto: Captura de YouTube @CiudadMagazine.

"Cuando me confirmaron, tuve que viajar de un día para el otro a Uruguay. Fue: no lo puedo creer. Me mandan el libreto, 150 páginas que me tenía que aprender de una semana a la otra, digo ¿qué hago? Crisis total, llamo a Lili y vino toda esa semana conmigo", contó Rosina.

"Terminábamos de grabar a las ocho de la noche, y hasta las 12 de la noche ensayábamos las 15 escenas del día siguiente. Así fueron todos los días de esa semana", comentó la uruguaya, que hoy vive los buenos resultados de haberse animado a dar el salto.