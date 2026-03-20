¿Qué se sabe de la salud de Stevie Young? Aseguran que el músico de AC/DC sufrió un "pequeño infarto cerebral"

La salud de Stevie Young genera preocupación entre los seguidores de AC/DC. El guitarrista fue internado este jueves en una clínica de Buenos Aires, luego de arribar desde Chile, donde la banda ofreció dos conciertos en Santiago como parte del Power Up Tour.

El músico —sobrino de Angus Young— es parte del tramo latinoamericano de la gira, que prevé tendrá tres presentaciones en el estadio de Estadio Monumental de River entre el 23 y el 31 de marzo, y otras tres fechas en Ciudad de México en abril.

La productora DF Entertainment, responsable de los shows en Buenos Aires, difundió un comunicado este jueves. “Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Se encuentra bien y de buen ánimo, y espera volver al escenario el lunes”, señalaron.

Horas más tarde, durante una entrevista en el canal argentino A24, el médico Claudio Zin aportó nuevas precisiones sobre el cuadro. Según indicó, el guitarrista permanece internado en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó la noche anterior. “Presentó un pequeño infarto cerebral, del que se recuperó completamente. Le darían el alta en las próximas horas”, afirmó.

Consultado sobre los síntomas asociados a este tipo de episodios, Zin mencionó la pérdida de fuerza en un brazo o una mano, la disminución de la sensibilidad y las dificultades en el habla. De todos modos, aclaró: “No tengo acceso a su historia clínica; hablo en términos generales”. Hasta el momento, la información no fue confirmada ni desmentida por el entorno del grupo.

El comunicado de DF Entertainment sobre la salud de Stevie Young. Foto: DF Entertainment.

El regreso de AC/DC a Argentina ocurre en el marco en el marco del Power Up Tour, anunciado en noviembre del año pasado como parte de una etapa regional que incluyó San Pablo en febrero, Santiago de Chile en los últimos días y continuará en México. Esta será la primera presentación del grupo en Argentina en 16 años. Su última visita fue en 2009, con tres shows en River que quedaron documentados en el álbum en vivo Live at River Plate, editado en 2012.

En esta nueva etapa, Brian Johnson volvió al frente de la banda tras retomar la actividad en vivo. La formación se completa con Angus y Stevie Young, junto al baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney.

En los últimos años, AC/DC atravesó distintos cambios y contratiempos de salud. Stevie Young asumió el lugar de su tío Malcolm Young en 2014, luego de que este se retirara por problemas neurológicos. Malcolm, cofundador del grupo en 1973 junto a Angus, murió en 2017 a los 64 años. La gira toma su nombre de Power Up, el disco lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young.