Internaron a Stevie Young: el guitarrista de la banda AC/DC fue hospitalizado tras su llegada a Argentina

El guitarrista de la mítica banda de rock AC/DC, Stevie Young, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires a poco de arribar al país, en la previa de los esperados shows que la banda realizarán en el estadio de River Plate.

Según informó el portal TN a partir de las declaraciones de un portavoz del grupo a la agencia Reuters, el músico fue hospitalizado “por precaución” y se le están realizando estudios médicos de rutina. Desde el entorno de la banda llevaron tranquilidad: “Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”.

La noticia generó cierta inquietud entre los fanáticos, que aguardaron más de una década para volver a ver en vivo a la legendaria banda australiana. Los conciertos están previstos para el 23, 27 y 31 de marzo, como parte de Power Up Tour, la gira mundial con la que el grupo ya recorrió Europa, Estados Unidos, Australia, Brasil y Chile.

AC/DC, una de las bandas de rock más influyentes del siglo pasado, y creadora de éxitos como "Thunderstruck", "Back in Black" y "Highway to Hell", ya cuenta con más de cinco décadas sobre los escenarios. Creada en 1973, la banda hoy está integrada por Angus Young, Phil Rudd, Cliff Williams, Brian Johnson y Stevie Young, el último en ingresar al conjunto.

Young, de 69 años, integra AC/DC desde 2014, cuando asumió el lugar de su tío, Malcolm Young. El histórico guitarrista se había retirado por problemas de salud vinculados a la demencia y falleció en 2017.

AC/DC. Foto: Archivo.

Por ahora, la banda mantiene su agenda sin cambios, y se han mantenido en silencio en sus redes sociales. Y aunque la palabra “internación” siempre enciende alarmas, todo indica que el show —o mejor dicho, las tres fechas que realizarán en la capital argentina— siguen en pie.