Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Música

Internaron a Stevie Young: el guitarrista de la banda AC/DC fue hospitalizado tras su llegada a Argentina

La banda australiana llegó a la capital argentina para los shows que tiene pautados el 23, 27 y 31 de marzo en el estadio de River, como parte de la gira mundial "Power Up Tour".

El País
El País
19/03/2026, 15:58
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Stevie Young.
Stevie Young.
Foto: Wikipedia.

El guitarrista de la mítica banda de rock AC/DC, Stevie Young, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires a poco de arribar al país, en la previa de los esperados shows que la banda realizarán en el estadio de River Plate.

Según informó el portal TN a partir de las declaraciones de un portavoz del grupo a la agencia Reuters, el músico fue hospitalizado “por precaución” y se le están realizando estudios médicos de rutina. Desde el entorno de la banda llevaron tranquilidad: “Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”.

El proyecto que llevó a Rosina Beltrán de la "crisis total" a una serie con más de 10 millones de reproducciones

La noticia generó cierta inquietud entre los fanáticos, que aguardaron más de una década para volver a ver en vivo a la legendaria banda australiana. Los conciertos están previstos para el 23, 27 y 31 de marzo, como parte de Power Up Tour, la gira mundial con la que el grupo ya recorrió Europa, Estados Unidos, Australia, Brasil y Chile.

AC/DC, una de las bandas de rock más influyentes del siglo pasado, y creadora de éxitos como "Thunderstruck", "Back in Black" y "Highway to Hell", ya cuenta con más de cinco décadas sobre los escenarios. Creada en 1973, la banda hoy está integrada por Angus Young, Phil Rudd, Cliff Williams, Brian Johnson y Stevie Young, el último en ingresar al conjunto.

Young, de 69 años, integra AC/DC desde 2014, cuando asumió el lugar de su tío, Malcolm Young. El histórico guitarrista se había retirado por problemas de salud vinculados a la demencia y falleció en 2017.

AC/DC en su regreso. Foto: Difusión.
AC/DC. Foto: Archivo.

Por ahora, la banda mantiene su agenda sin cambios, y se han mantenido en silencio en sus redes sociales. Y aunque la palabra “internación” siempre enciende alarmas, todo indica que el show —o mejor dicho, las tres fechas que realizarán en la capital argentina— siguen en pie.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

AC/DC

Te puede interesar