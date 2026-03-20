Julio Ríos duro contra Ache: "Es la última vez que tengo códigos contigo", dijo y reveló interna con Lacalle Pou

La tensión en el fútbol uruguayo sumó un capítulo mediático con un durísimo editorial de Julio Ríos contra el dirigente de la AUF Eduardo Ache, a quien acusó de intentar desacreditarlo públicamente. El cruce se desató luego de que Ache participara en el programa Convocados (El Espectador Deportes) y cuestionara la información difundida por el periodista sobre una eventual salida del consorcio DirecTV–Torneos del negocio de los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Poco después, en la misma emisora, Ríos respondió con vehemencia en Las voces del fútbol, marcando un quiebre personal y profesional en virtud de la "buena relación" que ambos dicen (o decían) tener mutuamente.

“Es la última vez que tengo códigos contigo”, lanzó, en uno de los pasajes más fuertes de su descargo. El periodista no solo defendió su trabajo, sino que redobló la apuesta y advirtió que, si vuelve a ser desacreditado, expondrá públicamente situaciones internas vinculadas al dirigente.

"Si entramos en una guerra, no tengo ningún inconveniente en entrar... Vos sabés que nos conocemos hace mucho tiempo y la próxima vamos hasta el fondo. Vamos a sacar todos los trapitos. Te voy a desacreditar totalmente", le dijo.

Julio Ríos en "El Espectador Deportes". Foto: Captura El Espectador Deportes.

El origen del conflicto estuvo en las declaraciones de Ache, quien sugirió que Ríos no habría realizado consultas clave antes de informar sobre la posible retirada del consorcio que adquirió los derechos televisivos del fútbol local. Además, lo calificó como “hincha” en medio de lo que el dirigente, expresidente de Nacional, definió como una “guerra comercial” tras la licitación.

"Hay periodistas hinchas de un lado y del otro", había aseverado Ache en Convocados, añadiendo que tiene "una excelente relación con Julio", pero llamándolo a que "se informe bien".

A su turno, Ríos recogió el guante. "No soy hincha absolutamente de nadie. Soy hincha mío y de mis compañeros. Como vos sos hincha tuyo y solo tuyo", le dijo. Repasó la trayectoria de Ache en la dirigencia: lo tildó de “camaleónico” y cuestionó sus vínculos a lo largo de los años.

Eduardo Ache, candidato a vicepresidente y expresidente de Nacional. Foto: Francisco Flores.

"Era hincha de Napout. Lo metieron en cana a Napout y no sé si sigue siendo hincha de él. Fue hincha de Figueredo también. Ahora es hincha de Domínguez. Si le sirve, está con Casal, con Blatter, con Napout, con Infantino, con el que sea... ¿mirá quién? ¿Ache para hablar de hinchas?", ironizó.

El periodista también insistió en el punto central de la polémica: la incertidumbre sobre el futuro del contrato televisivo. La pregunta que recibió Ache en Convocados era concreta: si DirecTV continuará o no en el negocio. “Era tan fácil como decir sí o no”, subrayó. "Pero no, hizo toda una samba-enredo, como hace siempre, para no responder y pasar el mensaje que quiere pasar", dijo. "Si venís a un programa, respondé lo que te preguntan", añadió.

En su descargo, Ríos repasó primicias de su carrera para respaldar su credibilidad y rechazó de plano las críticas sobre su forma de trabajar. “Si hay algo que hago, es levantar el teléfono”, sostuvo, en respuesta directa a los cuestionamientos del dirigente.

La interna de una ausencia de Eduardo Ache en reunión con Lacalle Pou y autoridades del fútbol

Alejandro Domínguez y Luis Lacalle Pou en Suárez y Reyes, octubre de 2023. Foto: Archivo.

Más adelante en Las voces del fúbol, aunque ya había cambiado de tema, Ríos volvió sobre el diferendo con Eduardo Ache y reveló una infidencia interna.

"Me quedé quemado con lo de Ache", dijo y añadió: "Como hoy se rompió un código, yo voy a romper otro". Reveló que años atrás se programó una reunión entre el entonces presidente Luis Lacalle Pou y el líder de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con participación de dirigentes uruguayos en octubre de 2023. Ache estaba en la lista pero fue "bajado" por el mandatario.

"Ni loco quiero que venga Ache. Que no venga", habría sido el comentario de Lacalle Pou, según Ríos respecto a aquella reunión que se desarrolló en residencia de Suárez y Reyes. "Quedó contento porque viajó con Orsi (a China, recientemente) pero Lacalle Pou lo dejó afuera", complementó.

"Después dicen que tengo que llamar a este u a otro, interiorizarme bien. Yo estoy bien interiorizado y vos sabes que estoy bien interiorizado", concluyó Ríos.

