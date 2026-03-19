Áspera nota de Nacho Álvarez a intendente de Paysandú por rebaja de multas: "¿No lo hacen para recaudar?"

Ignacio Álvarez entrevistó en su programa La pecera (Azul FM) al intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera en su caracter de presidente del Congreso de Intendentes, luego de la resolución de este organismo de aplicar beneficios del 50% en el pago de algunas multas aplicadas en el último año.

El periodista celebró la iniciativa pero el diálogo tuvo momentos de tensión, en particular cuando manifestó un eventual interés financiero de las intendencias en la medida como forma de bajar la morosidad en cuanto a las multas, estimada en un 70%.

"No es que se despertaron con una onda generosa, para ayudar a la pobre gente, hay un interés legítimo (en bajar esa morosidad), así ustedes hacen caja", le dijo el comunicador y el jefe comunal respondió airadamente.

"No, no va por ahí", le dijo y Álvarez reformuló la pregunta: "Hay una morosidad salada de multas. O sea que es una torta de guita que a ustedes no les está entrando", comentó.

"De las 19 intendencias, más del 80% las ponen solo 3", replicó Olivera. "Ninguna intendencia cifra una sola obra, un metro de cordón o de calle en función de lo que va a cobrar por multas. Eso no pasa", añadió el intendente.

Álvarez recordó que gran parte de las intendencias "están en rojo" y "cualquier monedita sirve". El jerarca reafirmó que en la medida de beneficio por las multas "no es un tema plata" e insistió en la condición aleccionadora de las sanciones para evitar infracciones y muertes en el tránsito. Se escuchó a Álvarez esbozar una sonrisa.

Ignacio Álvarez durante la presentación de su libro.

"Porque se perdió el sentido en todo caso porque si no paga, no corrige conductas", dijo Olivera. Y luego levantó la voz: "Te voy a dar la herramienta para que no pagues más una multa en tu vida: no cometas infracciones, loco".

"Si ese es el camino, ¿por qué me tocás el valor y estamos hablando de plata?", dijo el periodista pero luego cambió el foco de la entrevista.

Otro momento de fricción se dio al analizar qué infracciones entran en el beneficio. Álvarez cuestionó la lógica de que cruzar un semáforo en rojo tenga descuento, mientras que no usar cinturón de seguridad no lo tenga. Olivera defendió el criterio, aunque sin disipar del todo las dudas sobre la coherencia del esquema.

Sobre el final del diálogo, Álvarez también esbozó motivos políticos en el beneficio proyectado. "Creeme que no ganas ni un voto por bajar una multa", le dijo Olivera.

Finalizado el diálogo, el periodista mantuvo su argumento. "Personalmente no llevo mucho el argumento de que es para aleccionar a la gente. 70% de morosidad les afecta. En todo caso es un win - win: gana la gente y ganan las arcas de las intendencias", dijo.