La visita secreta de Celeste Cid y Santiago Korovsky a Montevideo: impensado encuentro con una famosa uruguaya

El Cosquín Rock Uruguay realizado este domingo fue una excusa para que un montón de artistas argentinos cruzaran el charco y vinieran a tocar a Montevideo. Algunos, como el caso del rapero Wos, llegaron con antelación para vivir la ciudad y, específicamente, para grabar voces para su nuevo disco de estudio, mientras que otros compartieron momentos singulares, como YSY A, que estuvo con Ruben Rada en la casa y centro cultural del Lobo Núñez.

Pero no solo cantantes e instrumentistas vinieron en los últimos días. Una de las parejas más queridas de la actualidad, la de Celeste Cid y Santiago Korovsky, realizó una escapada secreta a Uruguay y no se supo que estaban aquí hasta que ellos mismos compartieron un registro de su visita y, sobre todo, hasta que una famosa local inmortalizó un inesperado encuentro.

Cid y Korovsky pasaron por Montevideo con perfil bajo, y aunque se desconoce si el Cosquín fue el motivo de fondo de su viaje fugaz, lo que sí es un hecho es que estuvieron el domingo en la Rambla, viendo varios de los conciertos. Especialmente disfrutaron del de Illya Kuryaki & The Valderramas, la banda de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, el músico con el que Cid estuvo años de novia y tuvo un hijo, André, que ya tiene 21 años. El cantante y la actriz guardan una buena relación.

La actriz registró parte de ese recital y lo compartió en sus historias de Instagram. En la misma red social, la comunicadora uruguaya Verónica Piñeyrúa dejó registrado el encuentro que protagonizó con los dos, y dio cuenta de lo sorprendente de la situación: "Ir al Cosquín Rock y encontrarte con estos dos personajes paraditos al lado tuyo… solo en Uruguay. ÍDOLOS!!!!", escribió.

Piñeyrúa, que acaba de estrenar nueva temporada del programa Pueblo Fantasma en Del Sol FM, se sacó una foto con cada uno, todos muy sonrientes, y se guardó un recuerdo de una noche diferente.