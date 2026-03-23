El "finde de novios" de Noelia Etcheverry y su pareja: de qué se dieron cuenta mientras planeaban la escapada

Noelia Etcheverry vive un momento especial. Con mucho trabajo, una carrera televisiva que no para de crecer y su hija, Olivia, como una compañera de aventuras, la figura de Canal 10 se prepara para "nuevos desafíos", como adelantó días atrás en su cuenta de Instagram. Según supo TV Show, será la próxima conductora de Masterchef; la noticia aún no ha sido oficialmente anunciada.

A ese presente luminoso, Etcheverry le sumó el fin de semana un plan que no hacía desde antes de ser mamá: una escapada romántica junto a su pareja, el camarógrafo Fabricio Fernández.

La conductora de Sonríe, te estamos grabando y presentadora de La Voz Uruguay compartió a través de sus redes sociales una serie de postales del fin de semana de amor que vivieron juntos, a su tiempo y disfrutando de placeres sencillos.

"¡Un finde de novios!", festejó la también actriz, e hizo una revelación: "Mientras planificábamos esta miniescapada juntos, nos dimos cuenta de que última vez que lo hicimos todavía no éramos papás de Oli". En abril, la pequeña cumplirá cinco años.

"Entre rutinas, responsabilidades y la vida misma, a veces nos olvidamos de ese espacio nuestro. Y qué importante es volver ahí, aunque sea un ratito… Gracias abu Mimi por llenar de mimos a Oli el finde para que pudiéramos hacer esta escapadita juntos. ¡Qué red más maravillosa estos abuelos!", festejó.

La pareja disfrutó del aire libre, la lluvia, las caminatas, una larga siesta y la comida, así como de la ruta. Y Olivia estuvo siempre presente, como quedó claro en el detalle de un mate del emprendimiento familiar, Olivita, cuyo nombre está inspirado en la más pequeña de la familia.

Noelia y Fabricio se conocieron trabajando juntos, cuando ella era movilera de La mañana en casa y él, camarógrafo. Compartían a diario las salidas a la calle y de a poco él comenzó a cortejarla de una manera muy particular: dejándole viandas, ya que ella trabajaba muchas horas y no tenía tiempo para cocinar. Se enamoraron y durante un tiempo salieron en secreto, ya que no querían exponer el vínculo en el ambiente laboral. El resto es historia.