La decisión de Lucía Rodríguez tras recibir una increíble señal de su padre: "Me generó una sensación de paz"

La comediante Lucía Rodríguez es una de esas figuras que se muestra siempre simpática, ya sea en el magazine Desayunos Informales de Canal 12 como en sus redes sociales, y también en el Carnaval, donde este año salió junto a la murga Patos Cabreros.

Más allá del resultado del Concurso Oficial del Carnaval, Rodríguez no pasó su mejor momento en el Teatro de Verano. Invitada al programa La noche del Pela que conduce Nelson Burgos por la pantalla de VTV, la artista habló de cómo la muerte de su padre la sumió en una gran tristeza, y cómo una lechuza que se le apareció en su cuarto, le generó una sensación de paz.

Por este motivo, Rodríguez se tatuó en su hombro una pequeña lechuza que le recuerda ese momento de tristeza, y también de "está todo bien".

"Siempre digo 'está todo bien', 'vamos, vamos', y la verdad es que ahora me encontré con que no, que no estaba bien, estaba muy triste", dijo la comunicadora, comediante y murguista.

"El 16 de enero falleció mi papá, después de un largo tiempo de internación, que también fue durante los ensayos, y me encontré con una tristeza muy grande que no podía disociar; o pensé que no iba a poder disociar, de tener una energía muy alta, arriba del escenario con una tristeza profunda que yo estaba sintiendo", dijo Rodríguez.

Fue entonces que Nelson Burgos le preguntó si el tatuaje, una lechuza que tiene en su hombro izquierdo, estaba relacionado a esa pérdida.

Rodriguez explicó su historia: "Cuando íbamos al velorio de mi papá, en la ventana de mi cuarto, parada en la rejita había una lechuza chiquitita. Y cuando la vi, me miró, me generó una sensación de paz, de está todo bien. Y me quedé un rato mirándola. Y ella me miraba y bajaba los ojitos. Después pasó mi hermano a verla, y al ratito se fue. Y nunca más hubo una lechuza en la ventana de mi cuarto", dijo.