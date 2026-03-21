Murió el músico Daniel Buira, el primer baterista de la banda argentina Los Piojos, a los 54 años

Este sábado a la madrugada el primer baterista de la banda de rock argentina Los Piojos, Daniel Buira, fue hallado muerto en su escuela de percusión ubicada en Morón, provincia de Buenos Aires.

Según informó el diario La Nación, la Justicia inició una investigación para averiguar las causas de muerte. El artista tenía 54 años.

Fuentes policiales confirmaron al diario que pasadas las 4.00 de la madrugada las autoridades recibieron un llamado al 911 y se acercaron a la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en la calle Marconi 183, partido de Morón. La institución fue fundada por el propio Buira y brindaba clases de percusión allí.

Al arribar al lugar, un amigo del baterista, Hernán, contó que lo encontró en el patio interno del establecimiento pidiendo ayuda debido a que “no podía respirar”. Según su relato, el artista se descompensó y perdió el conocimiento.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió al lugar, donde constató su muerte del artista. De acuerdo a lo que detallaron sus familiares, el baterista padecía de asma.

En este marco, la UFI N°8 de Morón inició una investigación y dispuso de las medidas de rigor para averiguar las causales de muerte. La escuela no cuenta con cámaras en el interior.

Daniel Buira. Foto: Instagram @danibuiraok

Quién fue Daniel Buira

Fue el baterista fundador de la banda Los Piojos. En enero de 1989, quedó establecida la formación del grupo con Andrés Ciro Martínez, en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández, en las guitarras; Lisa Di Cione, en los teclados; Buira, en batería; y Miguel Ángel Rodríguez, en el bajo. Continuó con ellos hasta 2009, año en el que la banda se separó por diferencias.

En 1995, Buira fundó su escuela de percusión y grupo de murga La Chilinga, que también es una ONG que se dedica a la enseñanza en cárceles. Tiene sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba.

En 2024, Ciro Martínez, actual líder de la banda Ciro y los Persas, invitó a uno de sus excompañeros, a Fernández, a subir al escenario y reavivó así la esperanza de los fanáticos de una eventual vuelta.

En agosto de ese año, Los Piojos anunció la vuelta de la banda después de 15 años y dio cinco shows en diciembre, y dos en enero del 2025 en el Estadio Único de La Plata. Formaron parte del reencuentro Buira, Sebastián Cardero, Juan Manuel Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y Los Persas, Martínez, Fernández, entre otros artistas, como la guitarrista Luli Bass.