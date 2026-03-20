Murió Chuck Norris, uno de los grandes héroes de acción de su tiempo: el desgarrador comunicado de su familia

Falleció a los 86 años Chuck Norris, uno de los actores más queridos de la pantalla. Héroe de acción y experto en artes marciales, murió este jueves por la mañana, pero su familia lo anunció hoy viernes, en un comunicado en el que informó que prefería mantener en privado las circunstancias de su fallecimiento.

Ayer había trascendido que el actor había sido internado en Hawái "por una emergencia médica no especificada", según reportó TMZ. Fuentes habían declarado al medio especializado que el miércoles el actor estaba entrenando en la isla, de buen humor y haciendo chistes. Su muerte fue repentina, informó la familia.

Norris había festejado su cumpleaños número 86 el 10 de marzo y, como conmemoración, había subido a sus redes sociales un video en el que mostraba su habitual humor, con la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel" y un optimista mensaje. "Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por tener la chance de seguir haciendo lo que amo. Gracias a ustedes por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años significa más de lo que jamás sabrán", decía hace poco más de una semana.

Reconocido por sus trabajos en el cine de acción, pero también por su experiencia en las artes marciales, protagonizó películas icónicas como Ojo por ojo o Fuerza Delta y fue parte de la saga Los indestructibles. Pero uno de sus trabajos más memorables fue la serie Walker, Texas Ranger, un emblema de la televisión de los noventa con popularidad mundial y que en Uruguay se vio por Canal 12.

Con los años se reconvirtió en personaje de internet, a través de los virales "Chuck Norris Facts", que perpetuaron su imagen e impacto en la cultura pop y lo acercaron a nuevas generaciones.

Chuck Norris en 2025. Foto: Instagram @chucknorris

Norris estaba prácticamente retirado de la actuación desde que, en 2013, decidió poner en pausa su carrera para cuidar a su esposa, cuya salud se complicó como consecuencia de una mala praxis. “Dejo todo. De ahora en adelante no haré más que mantener viva a Gena. Quiero que siga en el mundo, junto a mí y a nuestros hijos. Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, el dinero, cualquier otra cosa. Está enferma, sufre, y yo seré su custodio y su consuelo”, declaraba en una entrevista.

Rompió ese retiro para protagonizar Agent Recon, de 2024. Esa fue su última película.

Nacido Carlos Ray Norris, fue campeón mundial de karate y militar. Tenía su propia fundación de artes marciales para niños y adolescentes, y en 1962 creó una disciplina llamada Chun Kuk Do que enseñó a lo largo de los años.

El comunicado de la familia de Chuck Norris

"Con enorme pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener en privado las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz.

Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo dedicado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, su disciplina y su amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en muchísimas vidas.

Aunque nuestros corazones están rotos, sentimos una profunda gratitud por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus seguidores en todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por eso. Para él, ustedes no eran solo fans: eran sus amigos.

Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente internación, y agradecemos sinceramente las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras atravesamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia en este momento.

Gracias por quererlo junto a nosotros.

Con cariño,

La familia Norris".