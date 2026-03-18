La rutina de Jean-Claude Van Damme a los 65: flexibilidad, control y entrenamiento para la longevidad

A los 65 años, Jean-Claude Van Damme sigue siendo sinónimo de estado físico y disciplina. Sin embargo, su presente poco tiene que ver con los entrenamientos extremos que marcaron su carrera. Hoy, su enfoque en el entrenamiento para la longevidad y la flexibilidad redefine la forma de mantenerse en forma con el paso del tiempo.

Lejos de las cargas pesadas y la exigencia constante, el actor apuesta por una rutina más consciente, centrada en el control del cuerpo, la movilidad y la prevención de lesiones, sin perder la constancia que lo caracteriza desde sus inicios.

Un cambio de enfoque con los años

Durante las décadas del 80 y 90, Jean-Claude Van Damme se consolidó como uno de los grandes referentes del cine de acción, con películas como Bloodsport, Kickboxer, Universal Soldier y Timecop. En ese entonces, su entrenamiento físico intenso estaba diseñado para desarrollar potencia, velocidad y resistencia.

Con el tiempo, esa lógica cambió. Según recoge la revista Men’s Health, el actor decidió priorizar la salud por encima del rendimiento extremo. El objetivo ya no es solo verse fuerte, sino sostener un cuerpo funcional a lo largo de los años mediante un entrenamiento inteligente.

Esta transición responde a una necesidad concreta: evitar lesiones y cuidar zonas sensibles como la espalda y las articulaciones, algo clave cuando se busca continuidad en la actividad física.

La flexibilidad como pilar central

Uno de los ejes de su rutina actual es la flexibilidad muscular, una capacidad que considera esencial con el paso del tiempo. Tal como ha señalado en entrevistas retomadas por Men’s Health, mantener la movilidad es clave no solo para el rendimiento, sino también para la vida cotidiana.

El actor continúa entrenando con pesas, pero bajo una lógica diferente: utiliza cargas moderadas y prioriza la ejecución técnica. Suele comenzar con pesos muy bajos para enfocarse en el movimiento correcto y avanzar de forma progresiva, evitando el desgaste innecesario en las articulaciones.

En cada sesión trabaja grupos musculares específicos y alterna días de entrenamiento con descanso, una estrategia que favorece la recuperación y reduce el riesgo de lesiones dentro del fitness después de los 60.

Cardio y conexión mente-cuerpo

El ejercicio cardiovascular también forma parte de su rutina semanal, generalmente entre dos y tres veces por semana. Actividades como la bicicleta estática le permiten sostener la resistencia sin impacto excesivo.

Más allá del beneficio físico, Jean-Claude Van Damme destaca el valor mental de estos momentos. Durante el cardio, se enfoca en la respiración y en las sensaciones del cuerpo, incorporando una dimensión casi meditativa al entrenamiento consciente.

Yoga, isometría y disciplina sostenida

Otra de las claves de su vigencia física es la práctica sostenida de yoga e isometría, disciplinas que integra desde hace más de dos décadas. Estos ejercicios incluyen estiramientos, posturas controladas y movimientos que fortalecen la estabilidad y la movilidad.

Además de mejorar la postura y el equilibrio, este enfoque le permite mantener habilidades icónicas como el split completo, sin necesidad de exigencias extremas. Se trata de un tipo de entrenamiento funcional que puede realizarse en cualquier lugar y sin equipamiento.

Una filosofía que prioriza la salud

Antes de su carrera en el cine, Jean-Claude Van Damme ya tenía un fuerte vínculo con el deporte. Comenzó en las artes marciales a los 10 años, alcanzó el cinturón negro y compitió a nivel europeo. Esa base sigue marcando su disciplina actual.

Hoy, su enfoque refleja una tendencia creciente en el mundo del fitness: entrenar para vivir mejor. La combinación de flexibilidad, técnica, cargas moderadas y constancia configura un modelo sostenible en el tiempo.

Más que una rutina, su método es una forma de entender el cuerpo: cuidarlo, escucharlo y adaptarlo a cada etapa de la vida para mantenerse activo sin resignar bienestar.