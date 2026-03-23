Tambores, familia e inflable de unicornio: así fue el primer cumpleaños de Isabela, hija de Giannina Silva

El primer cumpleaños de Isabella, hija de Giannina Silva y Gonzalo Zuagg, fue una verdadera celebración a puro ritmo, baile y ternura. La conductora de Canal 4 abrió las puertas de su intimidad familiar para compartir un festejo que combinó glamour, tradición y diversión para los más chicos.

La jornada tuvo un condimento muy especial con la entrada de una representación de la comparsa de la familia Cuareim 1080, cuyos tambores hicieron vibrar el ambiente. Fiel a sus raíces y al espíritu festivo, Giannina no dudó en sumarse al baile y se la vio disfrutando con Isabella en brazos al ritmo del candombe, en una escena cargada de alegría.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió distintos momentos del cumpleaños, donde se la observa posando junto a su pareja y la pequeña Isabella. La decoración apostó a una paleta de tonos rosa y pasteles, con globos y manteles que aportaron un aire delicado y soñador.

Los más chicos también tuvieron su espacio de entretenimiento, con un llamativo inflable de unicornio que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la jornada. Risas, juegos y corridas completaron un clima ideal para celebrar el primer año de vida de la pequeña.

Entre los invitados destacó la presencia de su primo, Matías Silva, referente de Cuareim 1080, quien participó activamente del festejo junto a su compañera Valeria Ferreira. Ambos compartieron el baile con la cumpleañera.

Giannina Silva con su hija Isabella en el cumpleaños de la comunicadora. Foto: Captura.

"Isabella escucha tambores desde la panza. No ha ido a los ensayos, pero va a ir el día del desfile. En mi cumpleaños escuchó tambores en vivo de C1080 y bailó de la felicidad. Cuando veo videos y practico en casa o

escucha los tambores de la calle ella baila como loca. Nunca imaginé que iba a conectar con ese sonido desde pequeña y que la iba a hacer bailar. Le nació de una forma muy espontánea", declaró Silva en febrero pasado en una entrevista para Sábado Show.