Las series que terminan en 2026: se despiden "Hacks", "The Boys", "Envidiosa" y más éxitos del streaming

Por estos días, Hacks está emitiendo su quinta y última temporada, en capítulos semanales que concluirán el próximo 28 de mayo. La serie, que debutó en 2021, fue uno de los primeros éxitos originales de la plataforma HBO Max y ha mantenido el favor de la crítica de forma consistente a lo largo de sus ciclos, habiendo acumulado 12 premios Emmy, cuatro de ellos para su protagonista Jean Smart, quien vio revitalizada su carrera gracias a su papel de la mordaz y a ratos vulnerable comediante Deborah Vance.

Paul W. Downs, creador de la serie y parte de su elenco en el rol de Jimmy, el mánager de Deborah, siempre consideró que la historia debía tener cinco temporadas, y decidió llegar a ese final que tenía en mente, aunque probablemente la comedia hubiera podido continuar dada su buena recepción.Smart contó que en un principio “no estaba segura” sobre el final que los guionistas tenían en mente para Deborah y su aproblemada aprendiz y socia, Ava (Hannah Einbinder), pero finalmente decidió confiar en la visión de los creadores y ahora le parece “perfecto”.

Hacks no es la única serie que se despedirá de las pantallas durante 2026. Otra producción que por estos días emite sus últimos capítulos, también tras cinco temporadas al aire, es The Boys, la transgresora serie sobre un grupo de superhéroes desobedientes, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Amazon y su plataforma Prime Video.

La temporada final debutó este mes y el último capítulo se podrá ver el 20 de mayo. Erin Moriarty, quien interpreta a Annie January/Starlight en la ficción, dijo que “la audiencia se sentirá satisfecha con el final”, que “que rompe el corazón”.

Al igual que Hacks, dado su éxito The Boys pudo haber continuado, pero su creador Eric Kripke siempre la pensó como una historia para ser contada en cinco temporadas y quiso terminar en la cima.

“Las cinco temporadas han sido un lento descenso a la locura para Homelander (Anthony Starr), y esta temporada pensamos: ‘Bueno, llevémoslo al límite de la locura’, que es que decide que quiere ser un dios”, dijo Kripke a Deadline. “Pensé que era lo más descabellado que podía pasar, hasta que Trump publicó una imagen suya como Jesús 48 horas antes de la emisión. ¿Puedo decir que nos lo están poniendo muy difícil para hacer sátira? ¿Podrían bajar el ritmo un maldito minuto y dejarnos ser más absurdos que el mundo? Eso sería genial”, agregó el creador de la serie ganadora de cuatro premios Emmy y nominada a Mejor serie dramática.

También este año marca el final de Outlander, el drama romántico con toques de ciencia ficción que ha sido muy popular desde que debutó en 2014.

Imagen de la serie "Outlander". Foto: Archivo.

La serie, basada en la saga literaria de Diana Gabaldon, ha exprimido al máximo su potencial, ya que la última temporada, que se emite actualmente en Disney+ y terminará el 15 de mayo, es solo la octava: las anteriores han sido divididas en dos partes, lo que explica que lleve 12 años al aire. Y aunque será la despedida de sus protagonistas, Claire (Caitriona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan), el legado de la ficción continúa en el spin-off Outlander: Sangre de mi sangre, que debutó el año pasado y ya planea una segunda temporada.

Además, el 13 de mayo se estrenará en Prime Video una película que dará por cerrada la serie Good Omens, protagonizada por David Tennant y Michael Sheen.

Basada en la graciosa novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett, la serie se centra en la insólita amistad entre Azirafel (Sheen), un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada Crowley (Tennant), mientras intentan detener la llegada del anticristo.

Imagen de la serie "El oso". Foto: Archivo.

Asimismo, este año se espera que termine El Oso, la premiada comedia dramática sobre un restaurante familiar, con su quinta temporada, sin fecha anunciada.

La serie protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach ha cosechado 21 premios Emmy, incluyendo estatuillas para su elenco y Jamie Lee Curtis y Jon Bernthal como estrellas invitadas.

A esta lista hay que sumarle las series que finalizaron, como la mexicana Como agua para chocolate (estrenó segunda y última temporada en HBO Max), el reality Queer Eye que se despidió con su décima temporada en Netflix. Y la argentina Envidiosa que protagoniza Griselda Siciliani y mañana estrena su cuarta y última temporada en Netflix.

Y este año se despedirán más series. Así se sabrá realmente qué ocurrió con las chicas de Yellowjackets (Paramount+), también el desenlace del thriller de Taylor Sheridan con Jeremy Renner, Mayor of Kingstown (Paramount+), así como Outerbanks y La emperatriz (Netflix). También llegará la tercera y última de Avatar: The Last Airbender (Netflix), la cuarta de The Walking Dead: Daryl Dixon (Prime Video) y The Witcher que estrenará este año su quinta y última temporada.

En base a El Mercurio/GDA