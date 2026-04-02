La vuelta más esperada: "Peaky Blinders" anunció el elenco para su regreso y la primera imagen de Duke Shelby

Estrenada en 2013, la serie inglesa Peaky Bliders se convirtió en un fenómeno que traspasó las fronteras con su llegada al catálogo de Netflix. A lo largo de seis temporadas se contó la historia de la familia Shelby y su ascenso hasta la cima del mundo criminal en la ciudad de Birmingham. En la plataforma de streaming también se estrenó la película Peaky Blinders: El hombre inmortal que llegó a fines de marzo a Netflix y sirvió como despedida de Tom Shelby, personaje que interpretó Cillian Murphy.

En octubre de 2025 se anunció que la serie sobre la familia criminal de Birmingham tendría una nueva temporada con un nuevo elenco. Esta nueva serie se desarrollará en la década de 1950, o sea 10 años después de la película que ofició como despedida de Cillian Murphy del universo criminal.

La sinopsis oficial anunció que la trama se desarrollará en 1953, en una Birmingham devastada por los bombardeos de la guerra. En ese contexto la ciudad "encara un ambicioso proyecto de reconstrucción con cemento y acero como bandera. Pero el progreso no será pacífico: el control de la ciudad se convierte en una competencia feroz, y la familia Shelby, fiel a su estilo, volverá a estar en el centro de una historia sangrienta y mítica".

Ahora, la cuenta oficial de la serie mostró la primera imagen de Duke Shelby, el hijo de Tom y nuevo líder del clan, interpretado por Jamie Bell. El actor saltó a la fama siendo niño con la película Billy Elliot, y ha sido parte de All of Us Strangers y Rocketman, entre otros títulos.

A new era of Peaky Blinders.



Jamie Bell leads the new generation as Duke Shelby, alongside Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch and Lucy Karczewski.



The Peaky Blinders world is reignited in new series set in the 1950s, ten years on from the events of Peaky… pic.twitter.com/2OkA2FGgcK — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) April 2, 2026

"Una nueva era de Peaky Blinders", anuncia la cuenta oficial en la red social X. Allí también se anuncia parte del elenco de la nueva serie que incluye a Charlie Heaton (Stranger Things), Jessica Brown Findlay (Downton Abbey), Lashana Lynch (Capitana Marvel y Sin tiempo para morir) y Lucy Karczewski.

Steven Knight, creador y guionista de Peaky Blinders, dijo a la BBC: "Me entusiasma anunciar una nueva era de Peaky Blinders, trasladando la historia al Birmingham de la posguerra, a principios de los años 50. Tenemos la inmensa suerte de contar con Jamie Bell en el papel de Duke, el hijo mayor de Tommy Shelby, y de que Charlie Heaton también encabece el reparto. Pronto anunciaremos más incorporaciones al elenco, ¡y Peaky Blinders vuelve a la carretera!".

Imagen de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal". Foto: Archivo. Robert Viglasky/Netflix

La serie, todavía sin fecha de estreno anunciada, llegará a través del canal BBC One en Inglaterra e Irlanda, y tendrá su estreno global a través de Netflix.