Cuándo se estrena el final de "Envidiosa": Netflix revela tráiler, primeras imágenes y fecha de la temporada 4

Todo concluye al fin, incluso los grandes éxitos. Es el caso de Envidiosa, una de las series argentinas que más triunfó en Netflix y que ahora se prepara para la inminente despedida.

Protagonizada por Griselda Siciliani, la serie sigue a Vicky, una mujer en un momento bisagra de la vida y a la que nada le ha salido como planeaba. Sus sueños de casarse y tener hijos se empiezan a derrumbar cuando se acerca a los 40 años y las historias de amor tienen sus propios giros, y en el camino ella irá descubriendo cuáles son sus verdaderos deseos, mientras transita por horas y horas de terapia y momentos desopilantes.

La cuarta y última temporada de Envidiosa se estrenará el 29 de abril, siempre con guion de Carolina Aguirre. De acuerdo a lo informado por Netflix, en este regreso "Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno. Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado".

Es que en esta última tanda de episodios, la relación entre Vicky y el novio al que interpreta Esteban Lamothe cambiará por la aparición de un, hasta la tercera temporada, desconocido hijo de Mathías, lo que la llevará a ponerse de frente con la maternidad y a nuevos temores. Como si fuera poco, el inesperado regreso de su ex, Nicolás (Benjamín Vicuña) pondrá a prueba su escasa estabilidad.

La serie es una creación de Adrián Suar y llegó a estar entre las más vistas de Netflix en el mundo. Dirigen Daniel Barone y Alejandro Ibáñez y en el elenco están Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

En esta temporada participarán Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani en la temporada 4 de "Envidiosa". Foto: Alina Schrwarcz / Netflix