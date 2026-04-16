Cuándo se estrena el final de "Envidiosa": Netflix revela tráiler, primeras imágenes y fecha de la temporada 4
La exitosa comedia con Griselda Siciliani está a punto de llegar a su fin: "Envidiosa" estrena sus últimos episodios este mes, y esto es todo lo que se sabe hasta ahora. Mirá un adelanto.
Todo concluye al fin, incluso los grandes éxitos. Es el caso de Envidiosa, una de las series argentinas que más triunfó en Netflix y que ahora se prepara para la inminente despedida.
Protagonizada por Griselda Siciliani, la serie sigue a Vicky, una mujer en un momento bisagra de la vida y a la que nada le ha salido como planeaba. Sus sueños de casarse y tener hijos se empiezan a derrumbar cuando se acerca a los 40 años y las historias de amor tienen sus propios giros, y en el camino ella irá descubriendo cuáles son sus verdaderos deseos, mientras transita por horas y horas de terapia y momentos desopilantes.
La cuarta y última temporada de Envidiosa se estrenará el 29 de abril, siempre con guion de Carolina Aguirre. De acuerdo a lo informado por Netflix, en este regreso "Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno. Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado".
Es que en esta última tanda de episodios, la relación entre Vicky y el novio al que interpreta Esteban Lamothe cambiará por la aparición de un, hasta la tercera temporada, desconocido hijo de Mathías, lo que la llevará a ponerse de frente con la maternidad y a nuevos temores. Como si fuera poco, el inesperado regreso de su ex, Nicolás (Benjamín Vicuña) pondrá a prueba su escasa estabilidad.
La serie es una creación de Adrián Suar y llegó a estar entre las más vistas de Netflix en el mundo. Dirigen Daniel Barone y Alejandro Ibáñez y en el elenco están Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.
En esta temporada participarán Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera.
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