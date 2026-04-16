Estrenos del 16 de abril: lo nuevo de Natalia Oreiro, una nominada al Oscar, una comedia con Carmen Maura y más

Es una semana con varios estrenos destacados en el cine. Llega lo nuevo de Carman Maura, un drama político del francés Olivier Assayas, también una candidata al Oscar, lo nuevo de Natalia Oreiro y una de terror.

Entre las novedades se encuentra la española Calle Málaga que protagoniza Carmen Maura. Se trata de la ópera prima de la realizadora Maryam Touzani, donde la "chica Almodóvar" interpreta a María Ángeies, quien se resiste a dejar la casa de su infancia, en Marruecos, cuando su hija decide venderla.

También llega El mago del Kremlin, la última película del francés Olivier Assayas, donde Jude Law interpreta al líder ruso Vladimir Putin. Completan el reparto Paul Dano, Alicia Vikander y Jeffrey Wright.

Además, llega una de las candidatas al Oscar que faltaba: Si pudiera, te patearía, la película de Mary Bronstein que tuvo a su protagonista, Rose Byrne, nominada a mejor actriz principal. Merecía ese premio.

Aquí interpreta a Linda una mujer absolutamente superada por sus circunstancias: tiene una hija chica enferma que debe ser alimentada por un tubo, su marido militar está lejos de casa y el hogar empieza literalmente a derrumbarse por una causa que parece más sobrenatural que doméstica.

Cuando se muda a un motel de carretera con su hija, intenta encontrar un balance que se le hace difícil. Bronstein lo cuenta con un psicodélico tono kafakiano y lo de Byrne es verdaderamente muy intenso.

La casaca de Dios es la nueva colaboración de Fernán Mirás como guionista y director y Natalia Oreiro; la anterior fue Casi muerta en 2023.

Va de Jorge Marrale como Titi Malvestiti, un humilde utilero marcado por una pérdida profunda y que va tras la camiseta que Diego Armando Maradona en el histórico partido de Argentina contra Inglaterra. La misión “lo obligará a enfrentar su pasado y la relación rota con su hija”, dice la sinopsis oficial de la película.

La de terror de la semana es La posesión de la momia. La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente. Dirige el especialista Lee Conin.