Carmen Maura cuenta qué le pidió la directora de "Calle Málaga": "Hace cinco años hubiera dicho que no"

"Nunca quise ser una celebridad, solo una actriz”, dijo Carmen Maura. “No era la madre ni la ama de casa perfecta, pero tomé buenas decisiones. Cuando decidí trabajar con Almodóvar, me dijeron que estaba loca, que arruinaría mi carrera. Pero simplemente seguía mis instintos”, agregó.

La fórmula le ha resultado, qué duda cabe, porque a los 80 años la actriz continúa activa, vigente y desafiándose en lo profesional.

La última prueba de su buen momento es la encantadora comedia Calle Málaga, coproducción española de la cineasta marroquí Maryam Touzani que hoy se estrena en Uruguay.

Primer largometraje en español de Touzani, en Calle Málaga Maura está verdaderamente cautivadora como María Ángeles, una viuda septuagenaria que ha vivido toda su vida como una expatriada española en la ciudad marroquí de Tánger, en su departamento familiar, y que ahora disfruta de su independencia.

Las cosas comienzan a cambiar cuando llega de España su hija Clara (Marta Etura), que debido a sus problemas económicos le informa a la madre que se verá obligada a vender el departamento que su fallecido padre dejó a su nombre.

En un comienzo, Clara le ofrece a María Ángeles llevársela a Madrid, pero ella rechaza la idea: Tánger es su lugar y no lo va a abandonar.

Y aunque explora a regañadientes durante un tiempo la opción de permanecer en un hogar de ancianos, la mujer decide seguir apostando por su independencia, aunque esto sea a espaldas de su hija.

Este nuevo período resultará ser un hallazgo para María Ángeles, en el que redescubre la vida y también el amor.

“Cuando leí el guion, me di cuenta de que era algo especial”, señaló Maura. “Ella incluso me pidió que apareciera desnuda, algo que nunca había hecho. Hace cinco años habría dicho que no, pero ahora ya me da igual; así que dije que sí. Me encantó la idea de que una persona mayor tuviera la oportunidad de enamorarse nuevamente. Lo más difícil fue trabajar casi sin descanso, pero la verdad es que me trataron como a una princesa. Maryam es una directora muy exigente a la que le gusta repetir tomas muchas veces, pero me adapté y espero que esté contenta con mi trabajo. Tánger es una ciudad maravillosa. Filmar allí fue agotador, pero gratificante”.

Estrenada en el pasado Festival de Venecia, en la sección Venice Spotlight, y ganadora del Premio del Público en esa selección, la películaa le ha dado a la actriz algunas de las mejores críticas de los últimos años de su carrera.

Es, ciertamente, una película simpática que busca la identificación de su público objetivo, que transcurre en un escenario casi idílico en el que las contrariedades siempre se pueden sortear. Un atrevido romance aporta un tono de originalidad en una propuesta de esas para pasar un rato amable.

Calle Málaga, que localmente se estrenó en el festival de Punta del Este en febrero, también fue premiada en el último Festival de Mar del Plata, donde se impuso en tres categorías (Mejor Película de la competencia internacional, Premio del Público y Mejor Actriz para Maura).

Y probando que Maura no da señales de bajar el ritmo, ya tiene varios proyectos en preparación. El año pasado, en el local Festival de Terror y sangre se vio Vieja loca, de Martín Mauregui, producida por J.A. Bayona y donde actúa junto al uruguayo Daniel Hendler.

A Maura se la vio en Uruguay durante el rodaje de Como el mar de Nicolás Gil Lavedra, en la que interpretaba a una tía de la protagonista, Sofia Gala Castiglioni, que vivía en el Parque Rodó montevideano.

Maura, además, acaba de filmar nuevamente junto a Álex de la Iglesia (con quien rodó la exitosa La comunidad) el thriller La cuidadora, que tiene estrenado anunciado para este año en Netflix, y donde actúa junto a Blanca Suárez y Asier Etxeandia.

Touzani, la directora, nació en Tánger. Dirigió su primer largometraje, Adán en 2017 que fue seleccionado para la sección Una cierta mirada del festival de Cannes, donde también presentó su segundo largometraje, The Blue Caftan (2022, la película marroquí más taquillera de la historia) y fue parte del jurado en 2023. Calle Málaga, de acuerdo al ahora desaparecido sitio Cinestrenos, es su primera película en exhibirse en cines uruguayos.

“Envejecer es un privilegio, y que cada arruga en nuestro rostro es testimonio de una vida plenamente vivida, con todas sus alegrías y sus penas”, dice Touzani en las notas de producción de la película. “Quise retratar una forma distinta de envejecer: una que sigue llena de vida, que desafía los límites que a menudo se le imponen. A través de María Ángeles, quise confrontar la mirada social sobre la vejez -sus expectativas, sus prejuicios, sus barreras- y hacer que ella las atravesara. Creo en la libertad de envejecer como deseemos. Quise contar una historia diferente: vibrante, sensual y desafiante. Y al hacerlo, regresar a mis raíces, para rodar mi primer largometraje en esta ciudad que también es la mía.”

La película está contada con amabilidad y sin locas pasiones y da la posibilidad de ver en todo su despliegue a Maura.

Con información de El Mercurio/GDA

