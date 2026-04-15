Shows, baile en la calle y exposiciones de arte con entrada libre coparán Ciudad Vieja una vez por mes

Así como ocurre con Paseo Sur-Palermo, que periódicamente lleva música, emprendimientos y expresiones culturales a las calles de los emblemáticos barrios montevideanos, Ciudad Vieja se prepara para su propia experiencia comunal y este fin de semana inaugura Sábados en Ciudad Vieja.

La iniciativa, llevada a cabo por la Intendencia y el Municipio B, congregará propuestas culturales, gastronómicas y artísticas una vez por mes y la aire libre, con entrada libre y gratuita. La cita será, desde este sábado, el tercer sábado de cada mes, entre las 11.00 y las 17.00, con la intención de estimular la apropiación de los espacios públicos e impulsar la actividad del lugar. Habrá descuentos y promociones en los locales adheridos.

La primera jornada de Sábados en Ciudad Vieja será este 18 de abril y las actividades coparán las calles Juan Carlos Gómez, Rincón, 25 de mayo, Bacacay, circunvalación Durango, Treinta y Tres, Zabala y Colón, y las peatonales Sarandí, Pérez Castellano y Yacaré. Las siguientes fechas confirmadas son el 16 de mayo, el 20 de junio y el 18 de julio, que además es feriado no laborable.

Actividades para este sábado 18 de abril en Ciudad Vieja

Por plaza Matriz

Escenario "La Cumparsita" con espectáculos de tango en vivo, canto y parejas de baile, paseo cultural de Ciudad Vieja: de 11 a 13

Por Circunvalación Durango

Degustación de copa vino y bocado, Lamaison Café y La Escondida: de 13 a 14

Música en vivo, Vaga Café: de 12 a 18

Charlas especiales y tarot, Tu Vestidor Plaza Zabala: de 11 a 18

Comida típica checa, panadería y pastelería artesanal, Che.co.ffee (Zabala 1341): todo el día

Por Pérez Castellano

Espectáculo de La Pera: a partir de la hora 11:30

Roda de samba, Montevideo Indoor Coffee Shop: de 11 a 17

Espectáculo artístico “Fusión Urucubay”, salón Andy: de 10 a 17

Actuación murga “De la alegría bárbara”, salón Andy: de 17 a 18

Banda en vivo, restaurante El Otro: de 11 a 18

Serigrafía en vivo e impresión de afiches, Del Conde: de 11 a 17

Música con selección de vinilos, Disqueria 33 Revoluciones

Baile en la calle, Espacio Bilu

Recorrida por taller y participación de murga, taller Ignacio Cunetti: de 10 a 18

Música en vivo chill house, destilería Capicúa: de 11 a 18

Música en vivo, Tarambana: de 11 a 18

Bolivia en Uruguay: degustación e información sobre el café de Bolivia, Alto Café: de 11 a 17

Mini comparsa “Pequeno Rio”, Mercado del Puerto: a partir de las 15

Por Rincón

Exposición “Tragedia - Odisea en los Andes”. Música en vivo, Museo Andes 1992 (Rincón 619): de 10 a 15

Por Sarandí

Activación cultural en RODALA con eje en la movilidad y la cultura urbana: jornada abierta con música en vivo (DJ set), proyección audiovisual continua, demostraciones sobre ruedas (skate, patín y bicicletas), feria colaborativa y acciones participativas en el espacio público: de 11 a 17

Recorrido por proceso detrás de diseño, tienda Asterisco: de 10 a 18

Charla sobre café de especialidad, bar Copacabana: de 12 a 13:30

Celebración del Día del Tannat: degustación gratuita de vinos uruguayos, espectáculo musical en la terraza exterior y DJs en vivo. Restaurante y bar de tapas Catarte: de 11 a 17

Cerveza artesanal "E la birra", Auténtico MVD: de 11 a 18

Por Yacaré

En el umbral de la exposición "Monstruología", los artistas Javier Gil y Andrés Vico retratarán visitantes que quieran dejarse visionar, además de improvisar y dialogar con el público durante el recorrido por la primera planta de la muestra. Puerto Cultural, de 13 a 17

Pintura y esculturas en vivo, galería Acatras del Mercado: de 13 a 18

Por Juan Carlos Gómez

Música en vivo, demostraciones de tango - danza, talleres de tango, recorridos guiados por la zona, actividad literaria "El Centro te cuenta: especial Tango"; proyección del largometraje animado "Becho, o la extraordinaria aparición de La Cumparsita"; paseo de emprendedores y plaza Gastronómica. Paseo Centro - Casona Mauá (Juan Carlos Gómez entre Piedras y Cerrito): de 13 a 18

Por 25 de Mayo

Visita guiada de la artista uruguaya Victoria Guardia a la exposición "Ancestras", Embajada de México: desde las 12

Demostración e instrucción de "line dancing" (baile en línea) y platos especiales del menú de "Texas barbeque", Lonely Star: de 12 a 17

Por Piedras

Feria de artesanías, demostraciones de técnicas artesanales en cerámica y vidrio con participación del público, función de títeres y demostración de técnica de creación de títeres, Mercado de los Artesanos: de 11 a 17

Por Colón

DJ set de vinilos en vivo, Viti Bar: de 15 a 19

Museos que abrirán sus puertas