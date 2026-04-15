Shows, baile en la calle y exposiciones de arte con entrada libre coparán Ciudad Vieja una vez por mes
Este fin de semana se inaugura el ciclo "Sábados en Ciudad Vieja", una iniciativa municipal que, una vez por mes, revitalizará el barrio a partir de charlas, actividades culturales y más. La grilla.
Así como ocurre con Paseo Sur-Palermo, que periódicamente lleva música, emprendimientos y expresiones culturales a las calles de los emblemáticos barrios montevideanos, Ciudad Vieja se prepara para su propia experiencia comunal y este fin de semana inaugura Sábados en Ciudad Vieja.
La iniciativa, llevada a cabo por la Intendencia y el Municipio B, congregará propuestas culturales, gastronómicas y artísticas una vez por mes y la aire libre, con entrada libre y gratuita. La cita será, desde este sábado, el tercer sábado de cada mes, entre las 11.00 y las 17.00, con la intención de estimular la apropiación de los espacios públicos e impulsar la actividad del lugar. Habrá descuentos y promociones en los locales adheridos.
La primera jornada de Sábados en Ciudad Vieja será este 18 de abril y las actividades coparán las calles Juan Carlos Gómez, Rincón, 25 de mayo, Bacacay, circunvalación Durango, Treinta y Tres, Zabala y Colón, y las peatonales Sarandí, Pérez Castellano y Yacaré. Las siguientes fechas confirmadas son el 16 de mayo, el 20 de junio y el 18 de julio, que además es feriado no laborable.
Actividades para este sábado 18 de abril en Ciudad Vieja
Por plaza Matriz
- Escenario "La Cumparsita" con espectáculos de tango en vivo, canto y parejas de baile, paseo cultural de Ciudad Vieja: de 11 a 13
Por Circunvalación Durango
- Degustación de copa vino y bocado, Lamaison Café y La Escondida: de 13 a 14
- Música en vivo, Vaga Café: de 12 a 18
- Charlas especiales y tarot, Tu Vestidor Plaza Zabala: de 11 a 18
- Comida típica checa, panadería y pastelería artesanal, Che.co.ffee (Zabala 1341): todo el día
Por Pérez Castellano
- Espectáculo de La Pera: a partir de la hora 11:30
- Roda de samba, Montevideo Indoor Coffee Shop: de 11 a 17
- Espectáculo artístico “Fusión Urucubay”, salón Andy: de 10 a 17
- Actuación murga “De la alegría bárbara”, salón Andy: de 17 a 18
- Banda en vivo, restaurante El Otro: de 11 a 18
- Serigrafía en vivo e impresión de afiches, Del Conde: de 11 a 17
- Música con selección de vinilos, Disqueria 33 Revoluciones
- Baile en la calle, Espacio Bilu
- Recorrida por taller y participación de murga, taller Ignacio Cunetti: de 10 a 18
- Música en vivo chill house, destilería Capicúa: de 11 a 18
- Música en vivo, Tarambana: de 11 a 18
- Bolivia en Uruguay: degustación e información sobre el café de Bolivia, Alto Café: de 11 a 17
- Mini comparsa “Pequeno Rio”, Mercado del Puerto: a partir de las 15
Por Rincón
- Exposición “Tragedia - Odisea en los Andes”. Música en vivo, Museo Andes 1992 (Rincón 619): de 10 a 15
Por Sarandí
- Activación cultural en RODALA con eje en la movilidad y la cultura urbana: jornada abierta con música en vivo (DJ set), proyección audiovisual continua, demostraciones sobre ruedas (skate, patín y bicicletas), feria colaborativa y acciones participativas en el espacio público: de 11 a 17
- Recorrido por proceso detrás de diseño, tienda Asterisco: de 10 a 18
- Charla sobre café de especialidad, bar Copacabana: de 12 a 13:30
- Celebración del Día del Tannat: degustación gratuita de vinos uruguayos, espectáculo musical en la terraza exterior y DJs en vivo. Restaurante y bar de tapas Catarte: de 11 a 17
- Cerveza artesanal "E la birra", Auténtico MVD: de 11 a 18
Por Yacaré
- En el umbral de la exposición "Monstruología", los artistas Javier Gil y Andrés Vico retratarán visitantes que quieran dejarse visionar, además de improvisar y dialogar con el público durante el recorrido por la primera planta de la muestra. Puerto Cultural, de 13 a 17
- Pintura y esculturas en vivo, galería Acatras del Mercado: de 13 a 18
Por Juan Carlos Gómez
- Música en vivo, demostraciones de tango - danza, talleres de tango, recorridos guiados por la zona, actividad literaria "El Centro te cuenta: especial Tango"; proyección del largometraje animado "Becho, o la extraordinaria aparición de La Cumparsita"; paseo de emprendedores y plaza Gastronómica. Paseo Centro - Casona Mauá (Juan Carlos Gómez entre Piedras y Cerrito): de 13 a 18
Por 25 de Mayo
- Visita guiada de la artista uruguaya Victoria Guardia a la exposición "Ancestras", Embajada de México: desde las 12
- Demostración e instrucción de "line dancing" (baile en línea) y platos especiales del menú de "Texas barbeque", Lonely Star: de 12 a 17
Por Piedras
- Feria de artesanías, demostraciones de técnicas artesanales en cerámica y vidrio con participación del público, función de títeres y demostración de técnica de creación de títeres, Mercado de los Artesanos: de 11 a 17
Por Colón
- DJ set de vinilos en vivo, Viti Bar: de 15 a 19
Museos que abrirán sus puertas
- Cabildo de Montevideo
- Museo de la Movilidad y las Identidades (MUMI)
- Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI)
- Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco)
- Museo Histórico Nacional - Casa de Lavalleja
- Museo Romántico (Casa de Montero)
- Museo Histórico Nacional - Casa de Rivera
- Museo Figari
- Museo Gurvich: exposición de la artista Gloria Franchi
- Museo Andes 1972
- Museo Joaquín Torres García
- Museo del Tango
- Museo del Juguetero
- Museo del Gaucho y la moneda
- Mausoleo General José Artigas
- Museo del Carnaval
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