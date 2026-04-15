Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Música

Marama vuelve al Antel Arena con un show lleno de invitados: fecha, quiénes cantarán y precios de las entradas

El grupo liderado por Agustín Casanova presentará el sexto show en el Antel Arena de su historia, y lo hará con un espectáculo titulado "Una noche entre amigos". Conozca todos los detalles.

El País
El País
15/04/2026, 10:50
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Recital de Marama en el Antel Arena.
Recital de Marama por sus 10 años en el Antel Arena, en 2024.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Marama anunció su vuelta al Antel Arena. El grupo liderado por Agustín Casanova actuará por sexta vez en su carrera en el estadio cerrado, y lo hará con una propuesta especial: un espectáculo titulado Una noche entre amigos, que contará con numerosos invitados de ambas orillas del Río de la Plata.

El grupo de cumbia pop, detrás de éxitos como “Loquita”, “Bronceado” y “Nena”, volverá al recinto tras dos años. Su última actuación allí fue en julio de 2024, cuando inició la gira por sus 10 años, que luego pasó por distintos puntos de Latinoamérica y España.

El show del grupo en Montevideo se celebrará el sábado 11 de julio a las 20.30, y las entradas ya están a la venta en Tickantel. Los precios van de 1050 a 3600 pesos y ya hay varios sectores agotados. Los socios de Club El País tienen 2x1 en sus ingresos, aunque los cupos son limitados.

Agus Casanova: por qué le pidió perdón a Luis Suárez en la fiesta de su hija y la noche que Shakira bailó Márama

Una noche entre amigos contará con la participación especial de varios artistas con los que el grupo colaboró en los últimos años. La lista está formada por los argentinos Nahuel Pennisi, Migrantes, Hernán y la Champions Liga, Roze, Max Carra y Valen Vargas, y el uruguayo Matías Valdez.

El grupo atraviesa una etapa marcada por la alternancia entre material inédito y la revisión de su repertorio. En esa línea se inscribe su último lanzamiento, “Maldito corazón (Remix)”, junto al grupo argentino Ráfaga. El proyecto de remixes, iniciado en 2023, reversiona varios de sus hits con artistas invitados y les permitió ampliar su alcance, con casos como “Bronceado (Remix)”, junto a MYA y Robleis, que supera los 71 millones de reproducciones en Spotify.

La relación de Marama con el Antel Arena se remonta a 2021, cuando concretó su regreso a los escenarios tras cuatro años con tres funciones. Esos shows fueron registrados y editados como el disco en vivo Regreso Marama, que reúne 20 canciones e incluye la colaboración con Dame 5 en “Picoteo”. El registro audiovisual del espectáculo también está disponible en YouTube.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

MaramaAntel Arena

Te puede interesar