Marama vuelve al Antel Arena con un show lleno de invitados: fecha, quiénes cantarán y precios de las entradas

Marama anunció su vuelta al Antel Arena. El grupo liderado por Agustín Casanova actuará por sexta vez en su carrera en el estadio cerrado, y lo hará con una propuesta especial: un espectáculo titulado Una noche entre amigos, que contará con numerosos invitados de ambas orillas del Río de la Plata.

El grupo de cumbia pop, detrás de éxitos como “Loquita”, “Bronceado” y “Nena”, volverá al recinto tras dos años. Su última actuación allí fue en julio de 2024, cuando inició la gira por sus 10 años, que luego pasó por distintos puntos de Latinoamérica y España.

El show del grupo en Montevideo se celebrará el sábado 11 de julio a las 20.30, y las entradas ya están a la venta en Tickantel. Los precios van de 1050 a 3600 pesos y ya hay varios sectores agotados. Los socios de Club El País tienen 2x1 en sus ingresos, aunque los cupos son limitados.

Una noche entre amigos contará con la participación especial de varios artistas con los que el grupo colaboró en los últimos años. La lista está formada por los argentinos Nahuel Pennisi, Migrantes, Hernán y la Champions Liga, Roze, Max Carra y Valen Vargas, y el uruguayo Matías Valdez.

El grupo atraviesa una etapa marcada por la alternancia entre material inédito y la revisión de su repertorio. En esa línea se inscribe su último lanzamiento, “Maldito corazón (Remix)”, junto al grupo argentino Ráfaga. El proyecto de remixes, iniciado en 2023, reversiona varios de sus hits con artistas invitados y les permitió ampliar su alcance, con casos como “Bronceado (Remix)”, junto a MYA y Robleis, que supera los 71 millones de reproducciones en Spotify.

La relación de Marama con el Antel Arena se remonta a 2021, cuando concretó su regreso a los escenarios tras cuatro años con tres funciones. Esos shows fueron registrados y editados como el disco en vivo Regreso Marama, que reúne 20 canciones e incluye la colaboración con Dame 5 en “Picoteo”. El registro audiovisual del espectáculo también está disponible en YouTube.