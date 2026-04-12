Vuelve El Plan de la Mariposa: fecha, lugar y cuándo inicia la preventa de entradas para el show en Montevideo

Con más de una década de trayectoria, El Plan de la Mariposa atraviesa el mejor momento de su carrera. La banda de los hermanos Andersen nacida en Necochea construyó un crecimiento sostenido dentro de la escena del rock argentino, pasando de circuitos independientes a consolidarse como un fenómeno de convocatoria masiva. Su propuesta, que combina rock con elementos de funk, psicodelia y ritmos latinos, junto a letras introspectivas, logró conectar con un público cada vez más amplio y diverso.

Ese ascenso se volvió especialmente evidente en el último año. Durante 2025, el grupo desplegó una intensa agenda internacional con giras por Europa y Latinoamérica, incluyendo presentaciones en ciudades como Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Medellín. A eso se sumó una extensa recorrida por Argentina y un hito clave: el show en el estadio de Argentinos Juniors en Buenos Aires, que marcaría un punto de inflexión en su carrera y quedaría inmortalizado en el registro audiovisual Vivo y celebrando en Argentinos Juniors. Lejos de relajarse, el 2026 comenzó con nuevas presentaciones en festivales como el Cosquín Rock y reconocimientos como el Premio Estrella de Mar en la categoría Rock.

En ese contexto de expansión, la banda volverá a Uruguay con un paso importante: el 19 de noviembre se presentará por primera vez en el Antel Arena. El show marcará su regreso a Montevideo tras haber agotado el Teatro de Verano en 2025, consolidando su vínculo con el público local. Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial del recinto.

El Plan de la Mariposa. Foto: Archivo. Foto: Difusión

Este lunes, a las 12.00 comienza la preventa de entradas para clientes ITAU, y a partir del miércoles inicia la venta general. Los precios para el show que brindará en el Antel Arena van desde 1.580 a 3.565 pesos.

El presente creativo del grupo también acompaña este crecimiento. Su más reciente single, “El cantar de los anzuelos”, propone una mirada emotiva sobre el paso del tiempo y las decisiones inevitables, acompañado por un videoclip rodado en paisajes de Mendoza. La canción reafirma una identidad artística que no se limita a lo musical, sino que busca generar una experiencia estética integral.

Con seis discos de estudio y varios registros en vivo, El Plan de la Mariposa continúa expandiendo su universo. La presentación en el Antel Arena no solo representa un nuevo escalón en términos de convocatoria, sino también una confirmación: la banda dejó de ser una promesa hace rato y ahora juega en primera.