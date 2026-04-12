¿Qué hay para hacer en la semana? Roxette en el Antel Arena, Natalia Oreiro en cine, y más

La segunda semana de abril (y del año luego de la llegada del último de la Vuelta Ciclista) trae un montón de novedades en el cine, los servicios de streaming, así como recitales y visitas internacionales.

Entre las actividades para hacer en la semana del 12 al 18 de abril está Terapia de murga en el Teatro de Verano, La casaca de Dios que protagonizan Natalia Oreiro y Jorge Marrale en cines, y Roxette en el Antel Arena. Aquí un repaso por las actividades para los próximos días.

Oreiro en una película sobre lo argentino y más en cines

Entre los estrenos de cine que llegarán esta semana resalta La casaca de Dios, una historia que mezcla fútbol, Maradona y la herida de la guerra de Malvinas bajo la dirección de Fernán Mirás, y con el protagónico de Jorge Marrale y Natalia Oreiro como padre e hija. Además, llega la premiada Calle Málaga, con Carmen Maura; El mago del Kremlin, lo nuevo de Olivier Assayas con elenco estelar (Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Jude Law); y La posesión de la momia, una de terror. En funciones especiales, el 14 vuelve Thelma y Louise a la pantalla para festejar 35 años, y el 18 se verá el concierto de BTS.

“Terapia de murga” y los shows locales que sonarán

El sábado, el Teatro de Verano volverá a recibir a Terapia de murga, el show que reúne a Ruben Rada con Agarrate Catalina y que tendrá como invitado especial a León Gieco. Es un punto alto de la agenda musical nacional, que estará cargada. Hoy, por ejemplo, se presentará Vera Sienra en la Sala Zitarrosa, mientras que Diego Coronel cantará en la Sala Balzo, que el jueves recibirá a La Marmita con entradas agotadas. El miércoles se inaugura la temporada 2026 de la Filarmónica en el Solís. El viernes toca Dostrescinco en Live Era y, entre varios recitales, Piffa presentará disco el sábado en Sociedad Urbana Villa Dolores.

Ruben Rada en "Terapia de Murga". Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal.

El regreso de Roxette y un nuevo festival en Colonia

La banda sueca Roxette volverá el sábado a Montevideo, con un concierto que celebrará el legado construido, pero esta vez con la voz de Lena Philipsson.

Habrá otras visitas musicales. Esta noche, el guitarrista flamenco Antonio Rey se presentará en la sala principal del Auditorio del Sodre, acompañado de su hermana, Mara Rey. De jueves a domingo se realizará, también en el Auditorio, el concierto Star Wars: El regreso del Jedi, en el que la Orquesta Sinfónica toca en vivo la música de la película, bajo la dirección del argentino Ezequiel Silberstein.

El jueves se presentarán el tributo God Save The Queen en el Teatro Metro y el argentino Bhavi en Sala del Museo. El viernes tocará Nonpalidce en Montevideo Music Box y llegará La Maison Ferrés, del “bajofondo” Martín Ferrés, a la Sala Zitarrosa, que el sábado recibe a Iván Noble. Esa noche también estará In Flames en Live Era. Y el sábado, pero en la Plaza de Toros de Colonia, debuta el FOMO Fest, que recibe a Estelares, Eté y Los Problems, Balta y más.

El final de “The Pitt” y la vuelta de “Bronca” en el streaming

El estreno de la tercera temporada de Euphoria, esta noche, y el final de la segunda temporada de The Pitt que llegará el jueves, son dos de las citas ineludibles para los seriéfilos. Pero la agenda de streaming tendrá varias novedades. Por ejemplo, la tercera temporada de La ley de Lydia Pöett llegará el miércoles, la segunda de la antología Bronca y la docuserie sobre Ronaldinho que dirige el uruguayo Luis Ara el jueves, y la quinta temporada de Machos Alfa el viernes, todo en Netflix. El viernes se lanzarán en Prime video la serie española Punto Nemo y la película argentina La caja azul, con Luisana Lopilato.

Visitas desde Argentina y la oferta teatral que se suma

El musical Doña Flor y sus dos maridos sumó nuevas funciones y se lo podrá ver este domingo y los dos próximos en el Teatro Stella. Además, el unipersonal argentino Frida, viva la vida, con Laura Azcurra, tendrá funciones el miércoles en Salto, el jueves en Tacuarembó, el viernes en Durazno, el sábado en Carmelo y el domingo 19 en Florida. También desde Argentina, la comedia Cortocircuito iniciará una gira nacional el viernes en el Teatro Metro, donde repetirá el sábado. Y la obra infantil Julieta, ¿qué plantaste?, sobre texto de Susana Olaondo, se verá sábado y domingo en La Experimental. Habrá más.