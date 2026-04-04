Pedro Alfonso: el vínculo con Tinelli, el distanciamiento de Zaira Nara y por qué su algoritmo es "casi uruguayo"

Con la misma frescura con la que conquistó al público (y a Paula Cháves) hace 16 años en Showmatch, Peter Alfonso cierra una intensa gira de medios en un viaje relámpago a Montevideo. Se encuentra presentando Cortocircuito, la comedia que estuvo entre las más taquilleras de la temporada de Carlos Paz y que se podrá ver en el Teatro Metro el 17 y 18 de abril. Pese al agotamiento, el actor se presta a jugar al tiro al blanco para las fotos que acompañan la entrevista. Habla de su permanencia en teatro, de su vínculo con Marcelo Tinelli y de la distancia de Zaira Nara de su familia.

-¿Cómo es armar un espectáculo nuevo en cada temporada después de 15 años?

-Cuando estamos afianzados en la temporada de Carlos Paz siempre aparece una idea para el año siguiente. Es un proceso difícil: hay que sorprender a la gente y no podemos repetirnos. Esta comedia la escribimos con Seba Almada y teníamos la incertidumbre de cómo iba a reaccionar el público frente a un robot humanoide y un perro robot. Es un show muy tecnológico y abordamos el tema de la inteligencia artificial con humor.

-¿Cómo te llevás con el recambio generacional? Las chicas de 15 años que iban a verte cuando comenzaste ya son adultas, y las que hoy tienen esa edad ni habían nacido cuando irrumpiste en la televisión.

-En Carlos Paz me pasa mucho que me muestran una foto conmigo y me dicen “esta era yo cuando tenía 12 años”, y ahora tienen casi 30. Hay muchos de los que vienen que no vieron todo aquello que pasó en la televisión. Este año en el elenco está Julieta Poggio, que atrae mucho público joven que después me escribe para decirme que no me conocía y que le gustó lo que hacíamos. Esa es una forma de llegar a esa otra gente. El streaming también ayuda, porque muchos me tienen como “el del Bailando”, y a través de ese medio conquistamos al público desde otro lugar.

Pedro Alfonso en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

-¿Fue difícil alcanzar esa permanencia en teatro sin un lugar fijo en televisión?

-Al principio tuve el envión del Bailando, pero después eso se fue diluyendo y no hice mucha más en televisión. La exposición hay que mantenerla y tratar de estar en todos lados, pero por suerte se generó algo que tiene peso propio en el teatro. Mucha gente que nos viene a ver quiere volver al año siguiente, y eso genera un circuito que está buenísimo.

-Pocos de los que salieron del Bailando lo pudieron sostener.

-Creo que una diferencia es que cuando empecé el primer año a hacer teatro, yo ya sabía qué era lo que me gustaba y lo que quería hacer. Nosotros cada temporada sumábamos alguna figura que había tenido protagonismo en el Bailando ese año, como El Polaco, por ejemplo. Pero él, como muchos, no tenía interés en el teatro, sino que quería vivir esa experiencia. Yo en cambio hago temporada hace 15 años y lo disfruto muchísimo.

-¿Qué es lo que disfrutás?

-Me gusta estar en el escenario y también disfruto mucho la previa. Este año iba mucho rato antes y me juntaba con Seba (Almada) y Yayo (Guridi). Cuando termina la obra tenemos un show aparte, que es la interacción con la gente: subimos personas del público a bailar y eso se convierte en parte de la experiencia. A mí me encanta y hay veces que me tienen que apurar para que cierre.

-¿Qué dicen tus hijos de los primeros videos con Paula Cháves en Bailando por un sueño?

-No los ven mucho. Los primeros se ven muy viejos, horribles, parecen en VHS. Ellos conectan con alguna situación específica, como la vez que le regalé a Moro, que es el perro que todavía tenemos, o cuando le cantaba. Se divierten y lo viven con mucha naturalidad. Ellos ya nacieron con todo eso y así lo vivieron. Los dos más grandes, por ejemplo, disfrutan mucho del teatro: van, ayudan y se saben la obra de memoria. Este verano vinieron a casi todas las funciones.

-Olivia iba al Bailando y hasta aparecía al aire.

-En un momento la tuvimos que sacar de circulación porque tenía un montón de memes. Es muy gestual, entonces enseguida hacían memes con su cara. Gente de México me llegó a mandar fotos para comentarme que allá también estaban compartiendo sus memes. Ahora pasó con Filipa, que se hizo viral un video suyo. Yo sé que estamos muy expuestos, pero cuando se vuelve tan viral me da un poco de cosa.

-A propósito de Filipa, ¿sigue teniendo contacto con su madrina Zaira Nara después de su pelea con Paula?

-Hoy por hoy no, pero no sé qué puede pasar el día de mañana. Ahora no hay vínculo entre Filipa y su madrina. Teníamos lugares en común, pero no me la volví a cruzar.

-¿Estuviste en contacto con Marcelo Tinelli durante el último año, en el que enfrentó varias polémicas públicas?

-Le tengo mucho cariño. No le quise mandar un mensaje, pero mi productor es Fede Hoppe y nos comunicamos a través de él. Marcelo siempre está pendiente de cómo nos va en Carlos Paz, y yo pregunto cómo está él y le mando saludos. Tenemos buena onda y ojalá volvamos a hacer algo juntos. El año pasado estuvo en el ojo de la tormenta y era fácil pegarle. En un momento me pareció horrible e innecesario que todos aprovecharan esa situación. Yo le tengo mucho agradecimiento y me gusta cuando le va bien.

Pedro Alfonso en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

-Trabajaste con muchos uruguayos en ShowMatch, ¿con Almada fue con quien construiste una relación más cercana?

-Con Seba no hicimos tantas cosas en ShowMatch, pero siempre tuvimos una muy linda relación. Hace tiempo que amagamos con trabajar juntos y finalmente se dio hace dos años, cuando nos pusimos a escribir Cortocircuito. Pegamos buena onda y tenemos un código de humor parecido.

-A Uruguay venís todos los años, ¿también tenés acá un público cautivo?

-Sí, y disfrutamos mucho venir a Uruguay. En 2025, lamentablemente, no pudimos organizarnos para venir, así que estamos muy contentos de traer la nueva obra este año. El público es muy generoso y cariñoso.

-¿Hay algo en particular que te guste de Montevideo después de haber venido tantas veces?

-Estoy metido de lleno con la música uruguaya. Salgo a correr escuchando murga y candombe. También sigo cuentas que muestran curiosidades de Uruguay. Mi algoritmo es casi uruguayo (risas).

-Las camisetas de equipos uruguayos son una parte importante de tu colección.

-Tengo unas 600 camisetas, de las cuales 50 son de equipos uruguayos. Esta vez me regalaron una de La Luz y me prometieron mandarme la de Villa Española. Ahora las tengo todas en un baúl porque me estoy mudando, pero me gusta que estén colgadas en un lugar especial. Colecciono desde que soy chico.

"Cortocircuito".

La comedia de Peter Alfonso completa su elenco con Viviana Saccone, Diego Ramos, Yayo Guridi y Julieta Poggio. Cortocircuito se presenta el 17 y 18 de abril en el Teatro Metro de Montevideo y luego emprende una gira por el interior que incluye Punta del Este (1/5), San José (8/5), Durazno (9/5) y Paysandú (10/5). Las entradas están disponibles en Redtickets.