La nueva vida de una exestrella de "Videomatch", el negocio que tuvo en Uruguay y su anécdota sobre Recoba

Es imposible que cualquiera que haya crecido viendo VideoMatch no recuerde el clásico “Damas y caballeros… fútbol” o aquellas coberturas delirantes siguiendo al Badajoz, el club que Marcelo Tinelli compró en España a fines de los 90. Tampoco las idas a los Mundiales ni sus entrevistas a las grandes figuras del fútbol.

Después siguió vigente en la pantalla con Sin Codificar (Telefe) y esta semana volvió a hablar de su presente en una charla con La mesa de los galanes (Del Sol), donde contó cómo es su nueva vida lejos de la Argentina.

Se trata de Diego Korol, que desde 2023 vive en Madrid. Según contó en una entrevista con Clarín, decidió mudarse sin certezas laborales, probar suerte y apostar a proyectos propios. Hoy trabaja para DIRECTV Sports cubriendo a distintos equipos, en una dinámica más pautada y con menos exposición que en sus años de notero trotamundos. “Es menos delirio, lo manejamos con más tranquilidad”, resumió en Del Sol.

Además, armó una productora audiovisual junto a un socio español, enfocada en documentales deportivos. En España, dijo, encontró facilidades para presentar y financiar proyectos, lo que le permitió desarrollar contenidos propios vinculados al fútbol.

El vínculo de Diego Korol con Uruguay

Diego Korol con la camiseta de Plaza Colonia en la cancha.

A lo largo de la charla, Korol repasó su especial conexión con Uruguay. Además de su histórica amistad con el uruguayo Pichu Straneo —a quien definió como "un grande"—, su hermano Adrián vivió en Santa Ana, Colonia, y allí incluso tuvieron un emprendimiento familiar. Primero instalaron una tienda de discos uruguayos en la Calle de los Suspiros, en Colonia del Sacramento. Luego, antes del Mundial de Sudáfrica 2010, abrieron un local de artículos deportivos.

“Agarramos toda la buena racha de Uruguay cuando volvió del Mundial”, recordó. Incluso contó que conoció a su esposa en Colonia. Además, es hincha declarado de Boca y de Plaza Colonia, club al que llegó a sponsorear cuando estaba en Segunda División con publicidad de su programa radial.

"Me hice muy amigo de los dirigentes, el club estaba muerto y le pregunté si podía poner algo de publicidad. Yo quería en los pantalones, pero en el culo. Mi programa se llamaba Al ataque, entonces le puse eso. Jugaron con eso la copa. Después salieron campeones, y ascendieron", contó.

En la charla también compartió una historia que involucra a Álvaro “Chino” Recoba. Mientras esperaba para entrevistar a Javier Zanetti en el Inter, se le acercó un hombre que quería agradecerle al capitán argentino. “Soy el papá de Álvaro Recoba”, le dijo. Según contó Korol, el hombre le relató que Zanetti había recibido al uruguayo en su casa cuando llegó a Italia, lo llevaba a entrenar y lo acompañó hasta que se adaptó al club y al país.

Korol, que irá a su octavo Mundial en 2026 —el primero fue Francia 98 y el último Qatar 2022—, aseguró a Clarín que mantiene una relación excelente con Tinelli y que, a pesar del cambio de vida, sigue disfrutando cada cobertura como el primer día.