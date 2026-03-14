Maxi De la Cruz celebró 50 años en emotiva fiesta: los famosos que lo acompañaron y las fotos de la velada

Maxi de la Cruz alcanzó la cifra redonda de los 50 años, y lo celebró con una fiesta a la altura de la circunstancia. El escenario elegido fue el exclusivo salón Villa Domus, donde unas 100 personas se dieron cita desde las 21 horas para acompañar al agasajado en un cambio de década que resultó inolvidable.

Maxi vivió su gran noche rodeado de afectos, acompañado en todo momento por sus hijos Candelaria y Santino, y su pareja Bárbara, que fueron los pilares de una velada cargada de emoción. La lista de invitados incluyó a diversas celebridades, entre los que había amigos de toda la vida y actuales compañeros de trabajo.

Maxi de la Cruz celebró los 50 en Villa Domus.

Figuras como Mariano Martinez, Coco Echagüe, Paola Bianco, Manuela Da Silveira y María Noel Marrone asistieron a la velada.

La noche contó con dos momentos de alto impacto: un show en vivo a cargo de su amigo Coco Echagüe y su banda, y una presentación especial del cantante Mariano Martínez, quien sorprendió al cumpleañero y a los invitados al irrumpir con la guitarra para interpretar los temas más recordados de Attaque 77.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su hija Candelaria de la Cruz le dedicó una canción a su padre. La interpretó acompañada de su prima Lucía Martínez.

Autoridades de Teledoce también acompañaron a Maxi de la Cruz en la celebración: el gerente general Mateo Cardoso y los responsables de programación y producción, Diego García Scheck y Ana Laura González acudieron al festejo del comunicador.

La oferta gastronómica, firmada por la prestigiosa Alicia Magariños, fue un despliegue de sabores que tuvo como plato principal una propuesta de ñoquis gratinados rellenos de queso. El broche de oro dulce llegó de la mano de la repostera Laura Fuentes, que obsequió una enorme torta sobre la que el homenajeado sopló las velitas.

La ambientación, a cargo de la decoradora Loli Aiello, transformó el salón en un espacio elegante y acogedor, mientras que el cotillón de Casa Fessta aportó el toque de color y alegría necesario para que la pista de baile se mantenga activa hasta las tres de la mañana.