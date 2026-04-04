Progreso vs. Peñarol por el Torneo Apertura: hora, dónde verlo, probables equipos y los regresos aurinegros

El recargado mes de abril tiene hoy para Peñarol la primera escala que será en el Parque Batlle de Montevideo, donde desde la hora 19:00 (DSports, cables, Dinsey+ y Antel TV) el equipo de Diego Aguirre jugará como visitante frente a Progreso en el Estadio Centenario por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Se trata de un partido clave para el Mirasol ya que viene de perder nada menos que en el Estadio Campeón del Siglo y frente a Racing, equipo que le ganó 2-1 y le arrebató el liderazgo de la tabla de posiciones de este certamen y que hoy juega desde las 10:00 en el Parque Roberto frente a Juventud de Las Piedras.

Si el Cervecero gana, le sacará seis puntos de ventaja a un Peñarol que pase lo que pase por la mañana, saldrá obligado a vencer al Gaucho del Pantanoso para no perder pie en un Torneo Apertura que es uno de los dos grandes objetivos del Carbonero en este primer semestre del 2026. El otro es la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y visto este panorama, Diego Aguirre perfila dos variantes en el equipo respecto a los 11 que ingresaron el domingo frente a La Escuelita en el CDS. Una será la de Sebastián Britos por Washington Aguerre en el arco teniendo en cuenta que el minuano deberá jugar los primeros dos encuentros de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores debido a la sanción que tiene que cumplir el golero artiguense.

El otro cambio será en la última zona en la que el aurinegro no contará con Mauricio Lemos, expulsado el domingo frente a Racing. En su lugar ingresará Jesús Trindade, en principio como lateral izquierdo, ya que Maximiliano Olivera pasará a la zaga central junto a Lucas Ferreira.

El argentino Franco Escobar continuará en el lateral derecho y en el resto de la oncena no habría más variantes teniendo en cuenta que el objetivo de Diego Aguirre —si cuenta con jugadores sanos— es poder comenzar a asentar un equipo titular, algo que no ha logrado hasta el momento debido a una gran cantidad de lesiones y también algunas expulsiones.

Abel Hernández en el entrenamiento de Peñarol en el Campeón del Siglo. Foto: @OficialCAP.

La esperada vuelta de Abel Hernández en Peñarol

“Vamos a tener el esperado regreso de Abel”, le manifestó Diego Aguirre a Ovación en la previa al encuentro frente a Progreso en el que la Joya hará su regreso oficial ya que aún no lo ha podido hacer debido a un esguince de rodilla que sufrió el sábado 17 de enero en el amistoso frente a River Plate de Argentina en el Campus Municipal de Maldonado.

Ya recuperado y tratamiento en Barcelona mediante, el delantero de 35 años sumará algunos minutos este sábado viniendo desde el banco de suplentes con el objetivo de llegar con rodaje al encuentro que el Mirasol tendrá el jueves 9 desde la hora 23:00 de Uruguay (ESPN y Disney+) frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en la primera fecha del Grupo E de la Libertadores.

Y si de regresos se trata, Eduardo Darias, Diego Laxalt y Leandro Umpiérrez son los otros futbolistas que seguramente integren el plantel frente a Progreso para que puedan tener algún minuto pensando en el jueves.

Tanto Darias como Laxalt son jugadores importantes en el esquema de la Fiera y por eso pretende que lleguen de la mejor manera al igual que el atacante maragato, que se transformó en una buena opción de recambio con un gran inicio de temporada.

Facundo De León celebrando su gol para Progreso frente a Racing en el Parque Roberto. Foto: ligaaufuruguaya en Instagram.

Progreso y una complicada situación en las dos tablas

En Progreso el objetivo es poder sumar ante Peñarol más allá de que el equipo no llega en las mejores condiciones. Los de Leonel Rocco están en el puesto 14 de la tabla con siete puntos y solo consiguieron un triunfo en esta temporada.

Como novedades, el técnico tendrá el regreso al equipo de jugadores importantes como Federico Andueza en la zaga central de un Gaucho del Pantanoso que está complicado en la tabla del descenso en la que solo está por arriba de Wanderers.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Progreso vs. Peñarol