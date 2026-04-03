“Me quisieron poner de florero”: la dura declaración de Néstor Gonçalves hijo tras su salida de Peñarol

Néstor Gonçalves, hijo del histórico Tito, ya no está en Peñarol y la noticia sigue teniendo capítulos ya que no se dio de la manera esperada por las partes y es por eso que el ahora ex coordinador de la captación aurinegra hizo un reclamo ante el Ministerio de Trabajo.

“Me queda bien claro el porqué de todo esto: sacarme de un cargo con un equipo maravilloso con antecedentes que le dejaron muchísimo dinero al club porque mi forma de trabajar era incómoda para algunos. Me da la sensación de que el Gerente Deportivo (Marcelo Rodríguez) acomodó el relato con el propósito de atacar mi trabajo donde el objetivo era yo”, dijo Néstor Gonçalves en diálogo con “#Minuto1” (Carve Deportiva).

“Yo no tengo un conflicto con Peñarol, tengo un conflicto con la gente que está detrás de todo esto”, manifestó quien hasta hace pocos meses se desempeñó como coordinador de la captación Mirasol.

“Podría tener algún costo sacarme, año electoral, etcétera, pero me la quisieron disfrazar con un carguito de florero, penaron que iba a prestarme para todo eso. Despídanme. ¿Me quisieron sacar del camino? Ya me sacaron, pero quedate en esa, no inventes ni quieras poner cortinas de humo”, enfatizó el entrenador hablando sobre cómo se dio su salida.

Mario Saralegui, Néstor Gonçalves y Rodolfo Catino. Foto: Archivo El País.

Acerca de lo que supuestamente le iban a ofrecer como nuevo cargo, Gonçalves contó: “Me quisieron poner de florero, me dijeron que me iban a dar otro cargo de ir a captar jugadores al interior. Me lo dijeron después, porque en el momento en el que tuve la reunión con el Gerente Deportivo y el presidente de Formativas no me la dijeron. Me lo dijeron después. Ahí no se animaron a decírmelo y no tuve más contacto con el Gerente Deportivo”.

Gonçalves también habló sobre la llegada de un nuevo integrante a su área y recordó: “Habían hecho una reunión para presentar a Germán Sixto como nuevo jefe de captación sin decirnos nada a nosotros. Es como que a Diego Aguirre lo quieras sacar de Primera, traigas otro técnico y le digas que vaya a trabajar con los delanteros de juveniles. Mi trabajo es un trabajo sumamente profesional. Fue una cosa propuesta por mí con una plataforma con un programa diseñado por un analista que traje al club donde Peñarol tiene información de todos los jugadores, toda la información clarita. Yo le pedí a la dirigencia de formativas que tenían que hacer auditorias cada tres meses para saber dónde se tenían que resolver los problemas”.

“Hubo terrorismo verbal. Yo sé que soy incómodo y no de frente, pero siempre se me dijo que el problema era mi relación con los representantes, pero no los de jugadores profesionales, sino los pseudo representantes con interés comerciales con pibes de 10 años para arriba que es tristísimo que se permita, que no se regule y que los clubes estén a favor de todo eso. Hay un daño con falta de ética y daño en lo formativo a todos los pibes. Yo lo veo, no me lo cuentan, porque hay una cantidad de talentos que en ese trayecto que tienen, sobre todo cuando entran en la parte competitiva que quedan expuestos a todo lo que está generando esta situación detrás de ellos”.

“Para afuera Gonçalves, traemos un sistema de Defensor Sporting que por lo que me cuentan desde ese mismo club son datos que en un 80% lo traen los representantes de jugadores. Sirve ese sistema y después cuéntenla como quieran”, continuó diciendo Néstor.

“Ponen una foto de Néstor Gonçalves con un ‘juicio millonario a Peñaro’ y yo soy un hincha de Peñarol y veo eso y leo que Néstor le está haciendo un juicio de la nada a Peñarol. Yo ya lo expliqué y no quiero profundizar más en esto. Todavía no es un juicio, es un reclamo. Seguimos abiertos a arreglarlo con Peñarol de otra manera, pero es Peñarol el que dijo que no quería arreglarlo y el que propuso de alguna manera que vayamos a juicio. Con Ruglio hablé una vez cuando esto estaba embarrado y no hablé más”.

Fachada del Palacio Gaston Guelfi sobre la calle Magallanes, estadio de basquetbol y sede oficial del Club Atletico Peñarol, mas conocido como Palacio Peñarol, ubicado en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20230309, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Qué dijeron en Peñarol tras la salida de Néstor Gonçalves hijo de la captación

En la interna de Peñarol y en pleno año electoral, este tipo de situaciones traen cola pero tanto desde la oposición como del oficialismo manifestaron a Ovación que aún no hay un juicio contra el club por parte de Néstor Gonçalves.

"Es un bolazo porque no hay manera de que se llegue a esa cifra (respecto a la que circuló en redes sociales que ascendía a un millón de dólares) y además, a Peñarol no le llegó nada por un juicio", confiaron fuentes aurinegras a Ovación al ser consultadas por este tema.

Por otra parte, desde el club manifestaron que "a un juicio llegás cuando vos despedís a un trabajador y en este caso a Néstor no se lo despidió".