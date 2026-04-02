Peñarol tiene encaminada la pretemporada de julio en México: la razón del viaje y por qué tendrá “costo cero”

En medio de la competencia que cada vez es más exigente por estos días con la recta final del Torneo Apertura y el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en Peñarol ya piensan en la segunda parte del año 2026 y en tal sentido, el club tiene muy encaminada una pretemporada de 10 días en México.

La invitación llegó de parte de Pumas de la UNAM, club que además jugará un amistoso frente al equipo de Diego Aguirre.

“Todavía no está confirmada, pero la tenemos muy encaminada”, le dijo a Ovación Ignacio Ruglio, presidente Mirasol, agregando: “Estamos gestionando un partido amistoso más para terminar de cerrar todo ya que ese es el objetivo”.

Consultado acerca de por qué el club decidió irse al exterior para la pretemporada de mitad de año, Ruglio dio sus motivos y contó un detalle: “Diego pidió para salir con el plantel una semana o 10 días todos juntos a algún lado. Ya nos habían ofrecido de México, de Rusia también y algún otro lugar más, pero de las que vimos la que más le gustó a Diego fue la de México y por eso avanzamos”.

Jugadores de Peñarol junto al profe Fernando Piñatares en un entrenamiento de Peñarol. Foto: Prensa Peñarol.

El plantel tendrá su pretemporada en suelo mexicano tras esa invitación que llegó desde Pumas, equipo al que Peñarol se enfrentará además en un amistoso y ahora lo que se busca desde la institución aurinegra es cerrar otro encuentro en tierras aztecas para terminar de cubrir los costos de ese viaje. “Estamos buscando un rival cercano a Ciudad de México para no movernos mucho”, dijo Ruglio.

Por otra parte, esta pretemporada que el Carbonero hará en México es a “costo cero” según contó el presidente que detalló la modalidad: “No tiene ningún costo para nosotros. Ellos nos llevan por el amistoso, hacemos la pretemporada y nos puede quedar algo de plata. De todas maneras, estamos buscando otro partido para que nos quede más dinero en esa gira. Pero con lo que ya tenemos, es costo cero”.

Luis Miguel Angulo en un entrenamiento de Peñarol. Foto: Prensa Peñarol.

El club mexicano le abona al equipo uruguayo un cache por el amistoso y con eso Peñarol costea la pretemporada, pero ahora, lo que busca cerrar el Mirasol es un partido amistoso más para tener por un lado otro roce internacional en una etapa clave del año pero sobre todo, generar más ingresos que se podrían dar si se consigue rival.

Lo cierto es que luego de seis años Peñarol se encamina a tener una pretemporada en el exterior ya que la última fue en 2020 en Miami con Diego Forlán como entrenador y un año antes la había tenido en esa misma ciudad de Estados Unidos con Diego López al mando del plantel.