Hernán Heras dijo que "la resolución fue correcta": ¿Qué intención puedo tener de perjudicar a Peñarol?"

Hernán Heras habló en los programas radiales “La Mañana del Fútbol” (El Espectador) y “Minuto 1” (Carve Deportiva) donde dio su versión tras la polémica jugada en el partido entre Peñarol y Racing, donde no sancionó un penal que generó fuertes reclamos.

En diferentes entrevistas, el juez defendió su decisión, explicó el análisis que realizó junto al VAR y también se refirió a cuestionamientos personales que surgieron en redes sociales.

“Sigo pensando que la resolución es la correcta”, aseguró Heras al explicar la acción que tuvo como protagonistas a Guillermo Cotugno y Gaston Togni. Según su visión, se trató de una jugada propia del juego: “Los dos van corriendo, uno se cruza y ahí se da el contacto. Son contactos normales en el fútbol”.

El árbitro detalló que en tiempo real no percibió infracción: “Me quedé con la sensación de que Cotugno no había hecho nada. Va corriendo en una acción muy natural y no veo un movimiento adicional ni con las piernas ni con los brazos”. Incluso tras revisar la jugada, sostuvo su postura: “La volví a ver y me convence más de lo que vi en el momento”.

Además, hizo énfasis en la falta de imágenes concluyentes: “No hay ninguna cámara que pueda demostrar con nitidez si hay o no un golpe. Tenés que evaluar con lo que tenés”.

Heras también fue consultado por una foto de su juventud donde tiene puesto un short de fútbol con el escudo de Nacional que circula frecuentemente en redes sociales. Le restó importancia: “Eso ya lo hable donde lo tenía que hablar. Es una foto de cuando tenía 17 o 18 años, iba a jugar un fútbol 5 y punto”.

En esa línea, remarcó su profesionalismo: “No me genera nada. Yo voy a hacer mi trabajo, soy hincha de mi trabajo. El equipo que tiene que ganar es el que integra Hernán Heras”.

El árbitro fue crítico con el impacto de las redes: “No escucho radio ni leo comentarios, así que esta semana la llevo con tranquilidad. Hoy cualquiera, detrás del anonimato, puede decir cualquier cosa”.

Hernán Heras, el árbitro del partido entre Peñarol y Racing. Foto: Ignacio Sánchez.

También se expresó sobre la expulsión de Mauricio Lemos, fue claro: “Quedé de frente a la jugada. Abre el brazo, le pega en una zona no permitida y corta un ataque prometedor”. También marcó que la primera amarilla fue correcta: “Después la vi tranquilo y es una tarjeta improtestable”.

En cuanto a otros aspectos del partido, admitió que pudo haber actuado antes en algunas situaciones: “Capaz la amarilla a Maximiliano Olivera por protesta podría haber salido unos minutos antes”.

Más allá de la jugada puntual, Heras dejó una reflexión general sobre el entorno del fútbol local: “Cada uno tiene que hacerse cargo de su rol. El jugador jugar, el entrenador dirigir, el árbitro arbitrar y el dirigente administrar”.

También cuestionó las críticas constantes hacia el arbitraje: “Es fácil pegarle a un árbitro porque no va a salir a contestarte. Cuando me equivoco, el primer perjudicado soy yo”.

Y cerró con un mensaje de autocrítica colectiva: “Vivimos en un fútbol en el que todos se preocupan por lo que hace el otro. El día que cada uno se enfoque en lo suyo, seguramente crezcamos como fútbol y como sociedad”.