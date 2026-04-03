"La Joya en cancha": la vuelta de Abel Hernández en Peñarol toma forma y Diego Aguirre podría darle minutos

"Nos hicieron sentir tranquilos de que la decisión que habíamos tomado en su momento fue la correcta", así se expresó Abel Hernández al marcharse de Peñarol el 4 de enero de 2024, solo 19 días después del fatídico —para el aurinegro—16 de diciembre de 2023 cuando Liverpool ganó 1-0 en el Campeón del Siglo para conseguir el Campeonato Uruguayo.

Pasó Rosario Central y luego el destino quiso que nuevamente el negriazul se cruzara en el camino de la Joya, pero esta vez para abrirle las puertas y hacerle vivir una de las mejores temporadas de su carrera. Fueron 26 goles en 39 partidos durante 2025, los que no solo pusieron al equipo de Belvedere en la definición, sino que además le valieron al delantero volver a estar en el radar de Peñarol.

"Volveré a estar del lado del hincha como siempre lo fui y lo seguiré siendo", aseguró en aquella despedida y la lesión que lo marginó durante los primeros meses de competencia oficial lo obligó a volver al "modo hincha" ya que en cancha no pudo plasmar su rendimiento ni el cariño que tiene por la institución.

Abel Hernández en el entrenamiento de Peñarol en el Campeón del Siglo. Foto: @OficialCAP.

El 17 de enero de 2026, la Joya se aprontó para volver a vestirse con la camiseta de Peñarol, pero un choque con el arquero de River Plate, Santiago Beltrán, lo obligó a salir de la cancha con pocos minutos de juego y lo obligó a una larga recuperación tras sufrir un esguince de rodilla.

Una estadía en España que trajo consigo un tratamiento especial y muchas horas de trabajo pensando en el retorno le permitieron quedar pronto y ahora estar a pocas horas de lo que podría ser su retorno oficial al conjunto aurinegro que dirige Diego Aguirre.

"La Joya en cancha", así lo anunció Peñarol a través de sus redes sociales con dos imágenes del goleador entrenando en el Campeón del Siglo y dando la pauta de que estará a disposición del entrenador el próximo sábado cuando el Mirasol visite a Progreso en el Estadio Centenario. De hecho, más allá de que iría al banco de suplentes, se espera que tenga minutos ingresando como relevo.

No hay que perder de vista que el siguiente partido del aurinegro luego de enfrentar al Gaucho del Pantanoso será nada menos que el debut en la Copa Libertadores donde visitará Colombia para medirse con Independiente Santa Fe el 9 de abril desde las 23:00 (hora de Uruguay). La Joya está de vuelta y buscará brillar.