Las reacciones del fútbol tras la muerte de Nicolás Biglianti: del "vacío" de Darling al mensaje de Peñarol

El fútbol uruguayo quedó consternado este jueves por el fallecimiento de Nicolás Biglianti a sus 51 años. El exarquero debutó como profesional en Liverpool y supo ser campeón del Torneo Clausura 2008 con Peñarol.

En enero del 2024 le habían detectado cáncer de páncreas y murió tras una extensa lucha contra la enfermedad.

Una vez que se dio a conocer la noticia, fueron varios los clubes que expresaron sus condolencias de forma pública. La cuenta oficial del Mirasol publicó el siguiente mensaje: "El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Nicolás Biglianti, arquero que defendiera nuestra camiseta y se coronara campeón del Torneo Clausura 2008. A familiares y amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento".

El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Nicolás Biglianti, arquero que defendiera nuestra camiseta y se coronara campeón del Torneo Clausura 2008.



A familiares y amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento. — PEÑAROL (@OficialCAP) April 2, 2026

En el aurinegro se consagró campeón del Torneo Clausura 2008 tras una final épica frente al River Plate de Juan Ramón Carrasco, que comenzó perdiendo 3-1. Pero se puso 3-2 antes del descanso y luego se dio la remontada: “Yo la veía dificilísima, pero me acuerdo clarito de la charla del Tony, muy tranquilo: ‘Muchachos, esto es Peñarol, hemos dado vuelta partidos más difíciles, vamos a seguir igual y a ganarlo’. Entramos a la cancha y fue tal cual como dijo él, la gente empujó y salimos campeones”, contó el exarquero el 29 de julio del 2025 en diálogo con Ovación.

Por su parte, Darling, el club de Canelones donde supo desempeñarse como entrenador, también dio a conocer una sentida dedicatoria para Biglianti: "Con inmenso dolor, el pueblo de Darling Atlético Club en su totalidad, directivos, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos, despide con un vacío enorme a Nicolás Biglianti", inició.

Y añadió: "Fue más que un gran luchador, fue un guerrero incansable, un amigo fiel, un ser humano increíble, cuya entrega nos guio a la gloria en 2023. Su legado, su pasión y su amistad quedarán por siempre en nuestros corazones. Hasta siempre Nico".

Por su parte, el club San Francisco de Las Piedras, donde el exgolero supo jugar, también le hizo llegar las condolencias a la familia de Biglianti: "Con profundo dolor despedimos a un gran compañero y amigo. El Club Deportivo San Francisco Lamenta con profundo pesar el fallecimiento de una persona muy querida, que dejó una huella imborrable en nuestra institución".

El mensaje de Fénix tras el fallecimiento de Nicolás Biglianti

Nicolás Biglianti representó los colores de Fénix entre enero y junio del 2007. Luego del fallecimiento del exgolero, el albivioleta publicó: "El Centro Atlético Fénix lamenta el fallecimiento de Nicolás Biglianti, exjugador de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. QEPD".

El Centro Atlético Fénix lamenta el fallecimiento de Nicolás Biglianti, ex jugador de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.



QEPD. pic.twitter.com/P17oQQWVnI — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) April 2, 2026

Las condolencias de Liverpool y Atenas por la muerte de Biglianti

Liverpool, el equipo donde Biglianti se estrenó en Primera División como profesional, publicó este jueves por la tarde: "Liverpool Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Nicolás Biglianti, ex arquero de nuestra institución, donde debutó en Primera división. Nuestro pésame a familiares y allegados. QEPD".

Liverpool Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Nicolás Biglianti, ex arquero de nuestra institución, donde debutó en Primera división.



Nuestro pésame a familiares y allegados.



QEPD pic.twitter.com/p8ABTOPbJE — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) April 2, 2026

En tanto, Atenas también le expresó su sentido pésame a la familia de Biglianti: "En las últimas horas falleció Nicolás Biglianti, el canario para nosotros. Nicolás fue un referente en el primer ascenso que lográramos en 2009 en el fútbol profesional. Dejo un recuerdo imborrable en su paso por nuestro club. A su familia y amigos un fuerte abrazo. QEPD", manifestó en sus redes sociales.

En las últimas horas falleció Nicolás Biglianti, el canario para nosotros.



Nicolás fue un referente en el primer ascenso que lográramos en 2009 en el fútbol profesional.



Dejo un recuerdo imborrable en su paso por nuestro club.



A su familia y amigos un fuerte abrazo.

QEPD pic.twitter.com/TUrivEIBee — Club Atlético Atenas (@clubatenasuy) April 2, 2026

Rampla Juniors se sumó a los mensajes

El Picapiedra, al que también defendió como futbolista durante su carrera y en el que incluso estuvo como entrenador de arqueros, expresó sus condolencias frente a tan delicado momento. "Con profundo pesar, Rampla Juniors lamenta el fallecimiento de Nicolás Biglianti, ex jugador y entrenador de arqueros del club. Su compromiso y calidad humana dejan una huella imborrable. Acompañamos a su familia y seres queridos. Q.E.P.D.", manifestó la institución.