Gianluca Prestianni rompió el silencio tras el cruce con Vinicius Junior: "Me sancionaron sin pruebas"

Gianluca Prestianni habló por primera vez sobre el episodio de presunto racismo contra Vinícius Júnior en Benfica ante Real Madrid.

La estela del polémico episodio que protagonizó Gianluca Prestianni con Vinicius Junior en la ida de la serie de dieciseisavos de final de la Champions League que Real Madrid le ganó a Benfica continúa.

El argentino se refirió en las últimas horas a la situación vivida en el estadio Da Luz, de Lisboa: insiste en que no dijo nada de lo que se lo culpa y afirmó que fue acusado tanto por el delantero brasileño como por Kylian Mbappé sin tener pruebas.

“Lo que más me dolió fue que me acusaran de algo que nunca hice. Pero, por suerte, estoy muy tranquilo porque todos los que me conocen saben qué clase de persona soy, y eso me basta”, inició el atacante en una entrevista que brindó por el canal Telefe.

Durante el partido de ida de dieciseisavos de final de la Champions League, Prestianni tuvo varios cruces con futbolistas de Real Madrid, como Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga y Vinícius.

En la misma línea, se molestó por la sanción que sufrió, por la que no pudo estar en el desquite en el estadio Santiago Bernabéu. “No jugar la vuelta me dolió mucho. Fue por algo que no dije y me sancionaron sin pruebas. Pero ya pasó. Estoy muy agradecido al equipo, y al cuerpo técnico de Benfica, que me esperó hasta el último minuto para que yo pudiera jugar.

Vinicus Junior ante Gianluca Prestianni en el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League. Foto: AFP

Tuve que hablar con mis compañeros, claro, porque hay compañeros del mismo color que Vinícius, y jamás pasó nada con mis compañeros; al contrario... Después querían tratarme de homofóbico. Era generar q... por ciertas cosas que no son. Para nosotros, argentinos, son insultos normales, como «maricón», «c...». Pero por suerte el equipo y el cuerpo técnico todo me apoyaron”, aclaró el futbolista de 20 años.

Prestianni insiste en que él no dijo nada y en que sí oyó que Mbappé le dijo “p... racista” tras su encontronazo con el brasileño. “Sí, sí, lo escuché. Pero para nosotros, argentinos, es un insulto normal. Están tratando a alguien de racista, cosa que jamás fui y jamás seré, nunca. Para nosotros, argentinos, es como un insulto y nada más, para sacar a alguien del partido. Pero jamás quise reaccionar y no voy a reaccionar. Por más que me dijeran cualquier cosa en un insulto no reaccionaría jamás, al contrario. Voy a demostrarles en la cancha, jugando”, enfatizó en la entrevista.

El incidente entre Prestianni y Vinícius Júnior

El ex jugador de Vélez reconoció que sufrió más la situación por sus familiares. “Yo soy más fuerte, pero me ponía a pensar mi papá, mi mamá, mis abuelos. Que dijeran todas esas cosas que no soy ni pasaron es feo y duele mucho, pero más para ellos, porque una cosa soy yo, que puedo aguantarlo, por estar acostumbrado por ser jugador a que la gente diga cosas, algo va a pasar siempre, y otra es ellos, que no están acostumbrados. Eso me dolió un poco”, añadió.

Y una vez más, Prestianni subrayó que es inocente. “No me fijé en si iba a pasar algo. Lo que me dolió fue que me trataran de algo que jamás había hecho. Creo que eso fue lo que más me dolió. Pero todas las personas que me conocen saben la clase de persona que soy y eso me basta. Estoy muy tranquilo. Y agradecido al club, que me creyó y me apoyó en todo sentido. Mis compañeros me lo mostraron puertas adentro y eso para mí vale mucho más que subir una historia en las redes”, sintetizó.

Con información de La Nación/GDA