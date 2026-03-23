Eunice Castro y Esteban Recagno vuelven al streaming y sentencian: "En nuestro medio hay mucha hipocresía"

La pantalla de Trimax vuelve a encenderse con el estreno de la segunda temporada de Detrás del set. La dupla conformada por Eunice Castro y Esteban Recagno regresa al formato de streaming este lunes a las 16:30 con una propuesta renovada que busca profundizar en la vida de las figuras más destacadas del ambiente artístico de Uruguay y Argentina.

Tras un primer ciclo de seis meses, los conductores aseguran llegar “recargados” y con planes de cruzar el charco: “Queremos empezar a hacer notas grabadas en Buenos Aires”, adelanta Eunice. Por su parte, Esteban destaca que los invitados de lujo están asegurados: “Estuve hablando con Luciano Castro, por ejemplo, y le comenté del programa”.

El ciclo que busca instalarse como un espacio de referencia en materia de espectáculos encontró su inicio en una reunión entre Esteban Recagno y Fernando González, CEO de Trimax, a comienzos del 2025. En aquel encuentro, el actor fue en busca de una oportunidad como notero, pero recibió como contrapropuesta la idea de darle vida a un programa de entrevistas.

Esteban aceptó, pero entendió que para darle fuerza precisaba una figura de peso a su lado. “Me pareció que era importante sumar a una comunicadora que tuviera experiencia. Se me ocurrió que fuera Eunice, pero sin conocerla personalmente. Ella me dijo que sí, pero se hizo esperar”, recuerda entre risas.

Para ella, la propuesta llegó en el momento justo: “Hacía años que no hacía radio ni televisión. Esto me encantó como para probar algo nuevo”, confiesa. Además, celebra haberse reencontrado con el rol de entrevistadora que durante años llevó adelante en los medios. “El invitado se siente cómodo y a la par porque nosotros convivimos con el mundo del espectáculo”, observa.

También destaca que este perfil le resulta mucho más orgánico que el de “opinóloga” que ejerció en su último trabajo en televisión como reemplazo en el panel de Algo Contigo (Canal 4). “Me gustó estar y agradezco la oportunidad. Siempre es lindo trabajar con amigos y en especial con Luis (Carballo), a quien conozco desde hace años, pero no sé si ese es el rol que más disfruto porque yo no me siento opinóloga. Prefiero ser entrevistadora que estar en el lugar de criticar u opinar sobre alguien”, explica.

Pese a que Eunice y Esteban no trabajaron juntos nunca, en pantalla alcanzaron al instante una química fluida que se complementa con una honestidad brutal detrás de cámara. Según explican, ambos poseen personalidades fuertes que los llevan a debatir intensamente sobre el contenido de cada emisión. “Somos muy directos y nos decimos las cosas de frente. Los dos tenemos carácter fuerte. Pero así como nos enojamos, nos desenojamos”, revela Esteban.

Eunice coincide en que esa transparencia es clave para el éxito del proyecto: “Pasamos la barrera de tener la confianza para decir lo que pensamos y hemos tenido discusiones sobre los contenidos. Estamos en una etapa en la que cada uno sabe lo que quiere”.

A pesar de la trayectoria de ambos, no ignoran las dificultades del formato digital. Eunice señala que en el streaming “hay que salir a buscar al público desde cero” y que en Uruguay la saturación de canales a veces impide identificar nichos claros. Esteban coincide y agrega: “De hecho cuando empezamos habían muchos más canales de streaming y varios se fueron yendo. Nosotros continuamos porque la gente nos fue acompañando y nos pudimos mantener”.

La marcada diferencia entre los entrevistados uruguayos y argentinos es otro tema sobre el que los conductores se detienen. Según Eunice, “en Uruguay la gente cuida más lo que dice”, y una mala experiencia de Esteban lo justifica. Es que el actor asegura haber perdido un trabajo por hacer pública una incómoda situación con un colega: “Me preguntaron por un actor y conté algo que me había pasado. Paralelamente yo iba a estar en una obra y después de decir eso me dejaron de contestar el teléfono. Al tiempo el productor me dijo que era amigo de este actor y que no le había gustado que yo hablara de ese modo. Ahí me di cuenta de que en Uruguay podés contar una verdad y quedarte sin trabajo”, lamenta. Eunice es tajante al respecto: “En nuestro medio hay hipocresía, un doble discurso total. Lo he padecido más de una vez, además de las veces que uno ni se entera. Hay que seguir para adelante con su forma de ser y demostrando con trabajo”.

Esteban Recagno y Eunice Castro conducen "Detrás del set" en Trimax. RICHARD SOSA

Tinelli y Gran Hermano.

Eunice y Esteban también se refieren al fenómeno mediático del momento, el programa Gran Hermano que en Uruguay emite Canal 10. Mientras que Esteban confiesa que le “divertiría” participar de la versión argentina (no así de la uruguaya, ya que preferiría priorizar otros proyectos), Eunice confirma los rumores que sostenían que fue convocada para participar de la temporada que está al aire actualmente.

“Tuve la invitación para hacer el casting en ‘Generación dorada’, pero preferí que no. Yo miro Gran Hermano, pero siento que no es para mí. Tuve un intercambio con una productora. Si bien el programa me encanta, el hecho de exponerme tanto me frenaba. Además, no entendía cuál era la razón por la que me estaban convocando”, cuenta.

Por otra parte, al ser consultada por la situación actual de Marcelo Tinelli, que viene de tener un mal año al protagonizar distintas polémicas públicas, Eunice sorprende con una revelación. La comunicadora, que participó del programa del emblemático Bailando por un Sueño en 2008, asegura que le escribiría para apoyarlo, pero en los últimos años perdió el contacto con él.

“Le pegaron en el piso y no me gustó, no fue justo”, se solidariza. Y recuerda haber trabajado “muy bien” con el conductor: “Era un lugar único para los artistas. El programa llegaba a un público masivo en Argentina y en Uruguay. Estar en ese ciclo me dio la oportunidad de quedarme en Buenos Aires por cinco años”.

Para cerrar, Eunice echa por tierra con picardía un mito del espectáculo rioplatense que impulsó el periodista Luis Ventura. El ex Intrusos aseguró meses atrás que la uruguaya se veía a escondidas con Tinelli y escapaba en el baúl de un auto. “¡No entro en la valija de un auto!”, remata ella a las risas.