Los reyes reclaman su trono: BTS lanzó su disco "Arirang" entre show por Netflix, cine y experiencia en Google

Mientras que Michael Jackson y Madonna siguen siendo presentados como los reyes del pop, sus tronos son históricos. Si se trata de la actualidad y de los números, hoy en el podio destaca BTS.

La superbanda de Corea del Sur estuvo alejada de los escenarios por casi cuatro años, y pese al crecimiento de grupos como Stray Kids y Enyphen, se mantuvo como la banda de K-pop más escuchada del mundo: en Spotify tiene 25 millones de oyentes mensuales y varias canciones con más de mil millones de reproducciones. Pero esas cifras cambiarán pronto, ya que este viernes lanzaron su esperado quinto disco, Arirang, que marca su vuelta a los escenarios y promete ser un hito de 2026.

Además del disco, compuesto por 14 canciones, la banda realizará una gira mundial de 82 fechas que los traerá cerca de Uruguay. Para no quedarse con las ganas, este sábado (a las 8.00 de Uruguay) se transmite en vivo por Netflix el concierto gratuito desde la plaza de Gwanghwamun, en Seúl, que reunirá unas 250.000 personas, y para abril hay funciones programadas en Movie Montevideo Shopping, casi agotadas.

El septeto compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, y Jung Kook cumplió con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur y se mantuvo en los charts durante este tiempo —lo que es complicado con 300 bandas del género en una competitiva industria— gracias a las Army. Las poderosas seguidoras globales de la banda, que en la región han sido capaces de reforestar Lima y denunciar a Ticketmaster en México (donde la preventa para los shows tuvo espera de más de un millón de personas en la fila virtual), han mantenido viva la llama de este proyecto que regresa con un disco que alude a una canción popular sobre la nostalgia y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", dijo a EFE la productora BigHit Music en enero.

Desde el anuncio global del disco, el 4 de enero, Arirang se convirtió en tendencia en redes sociales, y para celebrar el lanzamiento, al escribir BTS en Google se activa una experiencia interactiva. La pantalla se llena de burbujas y aparece el icono de una botella en la esquina inferior derecha. Al hacer clic, se inicia una "búsqueda del tesoro" con preguntas sobre la banda. Cada respuesta permite desbloquear cartas especiales dedicadas al álbum, diseñadas con letras escritas a mano por los integrantes. Si se falla una pregunta, se puede volver a buscar "BTS" y retomar el juego.

Este disco muestra un lado más maduro de los integrantes de la banda, transformados por la experiencia de los últimos años en el servicio militar.

“El sencillo principal 'SWIM' se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma", dijo Big Hit.

Hong Seok-kyeong, directora del Centro de Estudios del Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl y autora del libro BTS on the Road, se refirió al hecho de que el grupo deje atrás su narrativa de adolescencia para abordar temas más maduros. "Una vez que alguien regresa del servicio militar en Corea del Sur, es tratado como adulto. Se graduarán de la historia de crecimiento adolescente y avanzarán hacia un mundo adulto independiente", explicó la experta en entrevista con el diario japonés Mainichi el año pasado.

"Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad —y sobre la mejor manera de expresarnos con autenticidad— en toda nuestra música y nuestras actuaciones", dijo Jimin a la agencia AFP.

La banda BTS, cultura for export

Con su regreso, BTS vuelve a ser la punta de lanza de la "ola cultural coreana" que ha recorrido el mundo con música, películas ganadoras de Oscar como Parásitos y Las guerreras k-pop, series populares como El juego del calamar y True Beauty, la escritora ganadora del Nobel Han Kang, la gastronomía y sus cosméticos.

Grace Kao, profesora de sociología en la Universidad de Yale, dijo a AFP que, si bien cuenta con colaboraciones de compositores y productores occidentales, el título sirve para "recordar a los fans internacionales que BTS es, ante todo, un grupo coreano".

En el apogeo de su fama, previo a su receso, los integrantes de la banda visitaron la Casa Blanca, se codearon con Taylor Swift y Justin Bieber, actuaron en escenarios de todo el mundo, y para su regreso, eligieron un escenario histórico de Corea.

Este nuevo álbum "parece una carta de amor a su país natal", dijo Jeff Benjamin, columnista de K-pop de Billboard a AFP.

"Creo que serán recordados de la misma manera que recordamos a los Beatles o a Michael Jackson: no solo como artistas que encabezaron las listas de éxitos, sino como artistas que marcaron un antes y un después en la industria", aseguró.

Con base en agencias