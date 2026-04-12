La contadora de Paysandú que cantó junto a Laura Pausini en el Antel Arena: "Imposible de poner en palabras"

El viernes, la italiana Laura Pausini saldó una deuda con los uruguayos y se presentó por segunda vez en nuestro país. La cantante se había presentado en 2006 en Enjoy Punta del Este, ahora llegó al Antel Arena para presentar su último disco, Yo canto 2.

El álbum rinde homenaje a canciones de artistas en español, como "Gracias a la vida" de Violeta Parra, a "Antología" de Shakira, "Mariposa Tecknicolor" de Fito Páez e "Hijo de la Luna" de Mecano. Con entradas agotadas, la creadora de hits como "Amores extraños" y "La soledad" brindó un show de más de tres horas donde hubo lugar para clásicos, nuevas canciones de su repertorio, una propuesta de matrimonio y una joven que cantó a capella con su ídola.

La elegida fue Andrea Bottesch, oriunda de Paysandú y contadora en la Intendencia departamental. A pedido de la italiana, Bottesch subió al escenario y juntas cantaron a capella, unas estrofas de “Víveme”, uno de los clásicos de Pausini, lanzado en 2004.

Luego del show, la sanducera compartió el momento en sus redes sociales donde contó que es fanática de la italiana desde que tenía seis años. Todavía no entiendo si fue un sueño o realidad. Gracias por este momento que voy a llevar conmigo toda la vida", escribió Bottesch en Instagram junto al video.

En otra publicación, donde también compartió alguinas fotos tomadas por los amigos que la acompañaron, escribió: "Qué momento tan imposible de poner en palabras. La niña que fui, fan de toda la vida, hoy cumplió uno de los sueños más grandes de su corazón: subir al escenario y cantar junto a Laura Pausini en Montevideo. Todavía no puedo creerlo. Fue emoción, lágrimas, piel erizada y un amor inmenso por la música que me acompaña desde que tenía 6 años", escribió.

"Hay sueños que se guardan por años en el alma… y cuando finalmente se cumplen, te cambian para siempre. Gracias, Laura, por regalarme un instante que voy a atesorar toda mi vida", agregó.

Laura Pausini brindó el viernes uno de los grandes shows del 2026, y además de clásicos y nuevas versiones, dejó varias anécdotas que sus fanáticos de Uruguay van a recordar por mucho tiempo.