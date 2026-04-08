Laura Pausini fue al show de Ricky Martin en el Antel Arena a pocas horas de haber llegado de Madrid: el video

Este martes, Ricky Martin selló su regreso a Uruguay con un enérgico concierto que repasó lo más sustancial y popular de su obra, a sala llena en el Antel Arena. Más de 8.000 personas fueron parte del recital, que comenzó a las 21.30 y terminó pasadas las 23.00, luego de que sonara "La copa de la vida" y se terminara la fiesta.

Pero un detalle llamó especialmente la atención y no tuvo que ver con nada de lo que pasó en el escenario, ni con un elemento artístico ni con algún desperfecto técnico que se coló en el espectáculo. Lo más sorpresivo pasó en las tribunas, donde se encontraba una espectadora de lujo: Laura Pausini.

La cantante italiana se presentará este viernes en el mismo Antel Arena, en un concierto que marcará su debut en vivo en Montevideo, una ciudad en la que nunca ha actuado. Quizás por eso llegó al territorio con varios días de anticipación, y ayer decidió concurrir al lugar para ver un espectáculo de primera línea a cargo del puertorriqueño.

Pausini estuvo en un palco del Antel Arena acompañada de una gran comitiva que viaja con ella, incluyendo músicos y demás involucrados en su gira, y se divirtieron mucho, a juzgar por el registro que la cantante de "La soledad" hizo en su propia cuenta de Instagram.

Lo curioso es que Pausini fue al concierto a apenas 24 horas de haber actuado ella misma en España, donde inició la gira que ahora la trae a Latinoamérica y que presenta su último disco, Yo canto 2, un álbum con varias colaboraciones en el que celebra, a su estilo, el legado de la música en español que la marcó.

El lunes se presentó en Madrid y recibió como invitados a Pablo López y a Jeanette, la voz más emblemática de "¿Por qué te vas?", que Pausini convirtió en reggaetón para su flamante trabajo.

Las entradas para el show de Laura Pausini en el Antel están agotadas hace meses.