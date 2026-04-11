Laura Pausini ayudó a una fan a pedir matrimonio en su show en Uruguay: el video y la curiosa historia de amor

Este viernes, Laura Pausini se presentó por primera vez en Montevideo en un show contundente, que duró tres horas y repasó lo mejor de su repertorio, así como las canciones ajenas que han marcado su vida y han quedado inmortalizadas en los discos Yo canto y Yo canto 2.

La estrella italiana dio cátedra de canto con una voz descomunal, pero también hizo gala de su desenfadado carisma, un punto altísimo del espectáculo que cautivó a los uruguayos y la dejó a ella con la promesa de volver. En ese sentido, uno de los momentos en que su personalidad salió a relucir fue cuando ayudó a una mujer y le cedió el escenario para hacer una atípica propuesta de matrimonio.

Durante el concierto, Pausini sorprendió al dirigirse específicamente a alguien del público. "¿Tu eres Javi, verdad?", le dijo a un muchacho y le pidió que subiera al escenario, mientras el público aplaudía sin imaginarse lo que iba a pasar.

Sin embargo, apenas él comenzó a andar, con algo de desconcierto, la cantante sugirió que también lo siguiera su pareja. Una vez reunidos los tres, los dispuso sobre el escenario, les preguntó sobre los signos y de pronto le dijo al hombre que quería felicitarlo, hasta que le cedió el micrófono a la enamorada y la ayudó a doblar una rodilla contra el piso. Entonces todo el Antel Arena supo lo que iba a suceder.

"Javi, nosotros sabemos bien cuál es nuestra historia. Sabemos que por culpa de Laura nos conocemos. Hace 12 años que nos conocemos gracias a ti, él me escribió por Facebook porque yo participé de un programa que se llamaba Yo me llamo, y me llamaba tú", dijo en relación a Laura y al concurso de imitaciones que se realizó en Canal 12. "Entonces mi amor, amor de todas mis vidas, quería pedirte adelante de la culpable si querías unir tu vida con la mía para siempre", remató el pedido.

Pausini pidió a su banda que hiciera música de suspenso, hasta que finalmente Javi dijo: "Por supuesto, mi amor, claro", y la italiana celebró a los gritos: "¡A besarse!".

Finalmente, Pausini quiso dedicarles una canción, y ante las dudas de la pareja decidió elegir ella, pero aclaró: "No cantaré una canción de mi repertorio, porque lo que estás haciendo es algo que pasa muy raramente, y cuando pasa y recibes un sí agradeces a la vida por este momento. Yo agradezco por querer compartirlo contigo". Luego se dirigió a Javi con suspicacia: "Toda la tarde estuvimos proyectando esto para ti. Es solo para decirte que después del concierto...".

A pedido de Laura, la pareja bajó del escenario y se colocó bien a la mitad del espacio para escuchar de la mejor manera posible "Gracias a la vida", de Violeta Parra. El corolario de un momento impensado, con una estrella global como testigo.