Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata: los horarios de todos los shows para ver con entrada libre
Este sábado 11 y domingo 12 de abril se llevará a cabo la nueva edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata, con una veintena de recitales repartidos en dos días. La grilla.
Tras una reprogramación obligada por mal tiempo que cambió el plan original de Semana de Turismo, finalmente llega la música al arroyo de Parque del Plata, que una vez más será escenario de la Fiesta de la Cerveza Artesanal del balneario.
Promovida por la Intendencia de Canelones, la actividad completa la propuesta del festival Canelones Suena Bien, que tuvo lugar a fines de enero en Atlántida y recibió a La Vela Puerca, Daniela Mercury, Ruben Rada, Buitres y tantos más.
El evento, que va por su octava edición, propone dos jornadas llenas de música con dos escenarios cada una, en los que alternarán artistas más o menos consagrados y representantes de una amplia variedad de estilos, todo con entrada libre y gratuita.
Hoy, el escenario principal se activará a las 17.30 con el show de Encanto al Alma, una propuesta para los más chicos. Luego seguirán la cancionista Lu Ferreira (18.45), la banda de música tropical La Penúltima (19.55), el joven trapero Valuto (21.10) y la banda de rock La Triple Nelson (22.25).
En tanto, en el escenario gastronómico estarán Juan Mariño, Almísticas, Malambo Salsa Band, Alias Tuk y Los Niños Eternos y el cierre a las 23.25 con la DJ Paola Dalto.
Espectáculos callejeros de Lady Salsa y Sonido Superchango completarán el día.
El domingo, todo comenzará más temprano. Ruperto Rocanrol saldrá a escena a las 16.00 con su propuesta para toda la familia, y luego tocarán el artista urbano Knak (17.00), la cantante de plena Vanesa Britos (18.10), y las bandas Eté & Los Problems (19.20), Trotsky Vengarán (20.40) y la exponente de plena La Dosis (22.10). Todo eso sonará en el escenario principal.
En el gastronómico tocarán, desde las 18.50, Llamó La Roque, Sucia Esquina, Se Armó Kokoa y DJ Beve. Y en la calle estarán Catadores de Gazpacho y DJ RC, sobre las 18.00.
El abanico musical acompaña una feria que reúne a 25 cervecerías artesanales, unas 50 propuestas gastronómicas y decenas de emprendimientos que diferentes estilos.
Toda la grilla de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata 2026
Sábado 11 a partir de las 17:00
ESCENARIO PRINCIPAL
17:30 - Encanto al Alma
18:45 - Lu Ferreira
19:55 - La Penúltima
21:10 - Valuto
22:25 - La Triple Nelson
ESCENARIO GASTRONÓMICO
18:45 - Juan Mariño
19:25 - Almísticas
20:40 - Malambo Salsa Band
21:55 - Alias Tuk y Los Niños Eternos
23:25 - DJ Paola Dalto
ESPECTÁCULOS CALLEJEROS
18:15 - Lady Salsa & Sonido Superchango
Domingo 12 a partir de las 16:00
ESCENARIO PRINCIPAL
16:00 - Ruperto Rocanrol
17:00 - Knak
18:10 - Vanesa Britos
19:20 - Eté y Los Problems
20:40 - Trotsky Vengarán
22:10 - La Dosis
ESCENARIO GASTRONÓMICO
18:50 - Llamó La Roque
20:10 - Sucia Esquina
21:40 - Se Armó Kokoa
23:10 - DJ Beve
ESPECTÁCULOS CALLEJEROS
18:10 - Catadores de Gazpacho - DJ RC
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