Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata: los horarios de todos los shows para ver con entrada libre

Tras una reprogramación obligada por mal tiempo que cambió el plan original de Semana de Turismo, finalmente llega la música al arroyo de Parque del Plata, que una vez más será escenario de la Fiesta de la Cerveza Artesanal del balneario.

Promovida por la Intendencia de Canelones, la actividad completa la propuesta del festival Canelones Suena Bien, que tuvo lugar a fines de enero en Atlántida y recibió a La Vela Puerca, Daniela Mercury, Ruben Rada, Buitres y tantos más.

El evento, que va por su octava edición, propone dos jornadas llenas de música con dos escenarios cada una, en los que alternarán artistas más o menos consagrados y representantes de una amplia variedad de estilos, todo con entrada libre y gratuita.

Hoy, el escenario principal se activará a las 17.30 con el show de Encanto al Alma, una propuesta para los más chicos. Luego seguirán la cancionista Lu Ferreira (18.45), la banda de música tropical La Penúltima (19.55), el joven trapero Valuto (21.10) y la banda de rock La Triple Nelson (22.25).

En tanto, en el escenario gastronómico estarán Juan Mariño, Almísticas, Malambo Salsa Band, Alias Tuk y Los Niños Eternos y el cierre a las 23.25 con la DJ Paola Dalto.

Espectáculos callejeros de Lady Salsa y Sonido Superchango completarán el día.

Eté y los Problems, el 29 de noviembre de 2025. Foto: Ignacio Sánchez / El País

El domingo, todo comenzará más temprano. Ruperto Rocanrol saldrá a escena a las 16.00 con su propuesta para toda la familia, y luego tocarán el artista urbano Knak (17.00), la cantante de plena Vanesa Britos (18.10), y las bandas Eté & Los Problems (19.20), Trotsky Vengarán (20.40) y la exponente de plena La Dosis (22.10). Todo eso sonará en el escenario principal.

En el gastronómico tocarán, desde las 18.50, Llamó La Roque, Sucia Esquina, Se Armó Kokoa y DJ Beve. Y en la calle estarán Catadores de Gazpacho y DJ RC, sobre las 18.00.

El abanico musical acompaña una feria que reúne a 25 cervecerías artesanales, unas 50 propuestas gastronómicas y decenas de emprendimientos que diferentes estilos.

Toda la grilla de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata 2026

Sábado 11 a partir de las 17:00

ESCENARIO PRINCIPAL

17:30 - Encanto al Alma

18:45 - Lu Ferreira

19:55 - La Penúltima

21:10 - Valuto

22:25 - La Triple Nelson

ESCENARIO GASTRONÓMICO

18:45 - Juan Mariño

19:25 - Almísticas

20:40 - Malambo Salsa Band

21:55 - Alias Tuk y Los Niños Eternos

23:25 - DJ Paola Dalto

ESPECTÁCULOS CALLEJEROS

18:15 - Lady Salsa & Sonido Superchango

Domingo 12 a partir de las 16:00

ESCENARIO PRINCIPAL

16:00 - Ruperto Rocanrol

17:00 - Knak

18:10 - Vanesa Britos

19:20 - Eté y Los Problems

20:40 - Trotsky Vengarán

22:10 - La Dosis

ESCENARIO GASTRONÓMICO

18:50 - Llamó La Roque

20:10 - Sucia Esquina

21:40 - Se Armó Kokoa

23:10 - DJ Beve

ESPECTÁCULOS CALLEJEROS

18:10 - Catadores de Gazpacho - DJ RC