Hicieron uno de los mejores discos uruguayos de 2025 y reivindican el encuentro como una forma de sobrevivir

"¿Por qué hacer música?”, repite Emilia Benia mientras en Montevideo cae una lluvia de esas en las que todos los misterios del mundo se hacen más profundos.

Habla de ensayar con resaca un domingo a las 11 de la mañana como si fuera el mejor plan del mundo. Asegura que precisa una sola persona que le diga que su disco la hizo emocionar, reír, angustiarse, llorar, para que todas las cosas tengan sentido. Después dice: “Es un momento difícil del planeta. Está bastante complicado todo. Y a veces es como: tirémonos a mirar un punto fijo y ya, pero me parece que hay que seguir intentando a través de los encuentros. Hay que intentar generar los mayores espacios de convivencia que podamos. En este momento tan difícil, eso tiene más sentido que soltar”.

De alguna forma, esas y todas las posibles respuestas a por qué hacer música son la base de Métanle, el nuevo disco de la banda Ninguna Higuera y uno de los trabajos más destacados de la música uruguaya de 2025.

Esa convicción de generar encuentros es, también, la que rige la presentación del álbum, que será mañana en la Sala Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Quedan las últimas entradas a $ 600 en Tickantel.

En el recital, Ninguna Higuera mostrará su nueva piel: una formación de quinteto que expande el trío inicial formado por la cantante Emilia Benia, la guitarrista y compositora central del proyecto Belén Insausti, y la violista Leticia Gambaro. A ellas se agregaron Ivan Barcelo en batería y Diego “Diega” Rodríguez en bajo, tras un proceso de mucho diálogo en el que al final ganó la música.

“Fue una decisión muy premeditada, de mucha asamblea entre las tres”, dice Insausti.

La expansión surgió del ensayo, de tocar y sentir que necesitaban de otros instrumentos para expandir su sonido a intensidades más rockeras, siempre bailando en el mismo río con su inquietud poética y una fuerte tradición de la música uruguaya. “Pero lo que nos frenaba era: ¿queremos ir a una formación más común, más tradicional, o queremos conservar este sonido y esta formación particular de guitarra, viola y voz?”, confiesa Benia. “En el momento en que nos dimos cuenta de que podían coexistir, ahí nos terminamos de decidir”.

La conclusión la resume Insausti: “Si tiene que ver con la idea que hay atrás. Si esto nuevo lo sostiene, vamos”.

El trío Ninguna Higuera. Foto: cortesía Ninguna Higuera

Ahora, todos juntos, están haciendo el show que soñaban. Por un lado, porque la Sala Balzo se siente, para varios de los que integran el equipo, como una segunda casa (trabajan allí). Por otro lado, por lo que ocurre en colectivo. Por el encuentro, una vez más.

“Cuando todos ponemos nuestras ideas y creamos juntos, se genera algo que no es lo que se me ocurre a mí, lo que se le ocurre a Belén o lo que se le ocurre a Leti”, dice Emilia Benia. “Es lo que se nos ocurre juntos, y eso hace mucho sentido”.

Métanle, el disco, fue grabado en cuatro días en Argentina y producido por la cantante y compositora Lucy Patané. Y también es una construcción colectiva, la foto de una búsqueda que nació en 2019, cuando las tres músicas se encontraron movidas por un deseo similar. Para este álbum, Benia aportó una canción, pero la mayoría son de Insausti. En ese cruce, se produce una extraña belleza cuando la voz grave, la expresiva guitarra y el poder de la viola se entrelazan y arman un paisaje nocturno.

Se nutren, todas, de la música popular uruguaya, aún cuando eso no se traduzca de una manera explícita en el sonido (salvo excepciones: una cita a Fernando Cabrera en “Guitarrismo”, el espíritu del Choncho Lazaroff en “El suncho”, algo del humor de la murga). Ubicarlas en ese casillero es, dicen, el mejor halago.

¿Pero por qué hacer música, por qué aportar material a la historia del cancionero local? ¿Por qué grabar un disco y ahora presentarlo en la Balzo?

“Porque salís mejor cuando vas al cine, cuando vas al teatro, cuando vas a ver música. Te conecta con cosas que son importantes. Te saca de eso que decía Emi, de la bobada de estar en la rosca”, dice Insausti. “¿Para quién terminamos trabajando? Nadie sabe quiénes son los dueños del mundo. Entonces esto es importante. Y alguien lo tiene que hacer”.