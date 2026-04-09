Nuevo festival llega a la Plaza de Toros de Colonia con cinco bandas: cuándo es y cómo comprar entradas

La agenda musical continúa configurándose y trayendo nuevas propuestas para este 2026. Es el caso de FOMO Fest Colonia 2026, que se realizará por primera vez el sábado 18 de abril en la Plaza de Toros del departamento, con bandas de Argentina y Uruguay, que tocarán a partir de las 19.00.

La Plaza de Toros del Real de San Carlos, que ha recibido varios recitales desde su reapertura, será el escenario de una jornada que toma el concepto de “fomo” (del inglés fear of missing out, miedo a perderse algo) para celebrar el presente a través de la música.

Así, la grilla del 18 estará encabezada por la banda argentina Estelares, uno de los títulos longevos del rock nacional y que se caracteriza por la fina poesía de su cantante y compositor Manuel Moretti.

El principal número nacional será Eté & Los Problems, el grupo que cerró 2025 festejando sus 20 años ante un Teatro de Verano prácticamente lleno, y ahora comienza a escribir su siguiente capítulo.

Eté y los Problems en vivo en el Teatro de Verano, el 29 de noviembre de 2025. Foto: Ignacio Sánchez / El País

De Uruguay también estará Facu Balta, como representante de una nueva escena sonora. Balta viene de trabajar en la producción de Taracá, el flamante disco de Jorge Drexler, y fue confirmado como el número de apertura de los dos Antel Arena que Drexler hará en junio. Esta semana lanzará su esperado nuevo disco, Ayer dijiste mañana, del que ya se conocieron dos adelantos: “Kiero to!” y “Toda la vida”.

Cierran la programación dos proyectos de Colonia, las bandas Espirales y Calilonia, que completarán la jornada.

Las entradas para el FOMO Fest —que contará con plaza gastronómica y, según se anuncia, espacios de descanso— se venden en Redtickets y en boleterías del lugar, desde $ 1.590. Hay varios beneficios.