Laura Pausini y Ricky Martin en el Antel Arena, lo nuevo de Hendler con una sorpresa y más planes para la semana

Una semana de platos fuertes a nivel musical. Por un lado, la vuelta el martes de Ricky Martin a nuestro país, y además del esperado debut el viernes de Laura Pausini en Montevideo para presentar un disco con versiones y colaboraciones interesantes. Ambos recitales son en el Antel Arena. También se destaca un show con entrada gratuita en homenaje a Zitarrosa el viernes en Plaza Fabini.

Continúa el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay y además llega a las salas de cine Un cabo suelto, lo último de Daniel Hendler como director, que tiene en en el elenco una sorpresa local: la actuación de Mandrake Wolf.

Hay más. Se repone en La Alianza Plantar bandera, la premiada obra con Carla Moscatelli y gran elenco; y se van las temporadas finales de The Boys y Hacks.

A continuación, un repaso por las princiales propuestas de la agenda cultural desde hoy hasta el sábado 11.

Lo nuevo de Hendler como director y una de las películas más esperadas

El 44º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay sigue en marcha hasta el domingo, pero además hay buenos estrenos para el circuito comercial.

Llega por ejemplo Un cabo suelto, lo nuevo de Daniel Hendler como director, un thriller litoraleño con Sergio Prina como un policía tucumano que huye de sus colegas y busca refugio en Uruguay, donde conoce a la cajera de un free shop (Pilar Gamboa), pero también a un singular vendedor de quesos (Mandrake Wolf) que serán parte de su odisea. Es muy recomendable.

Además, se estrena El drama, una de las películas más esperadas del año por su interesante dupla protagonista: Zendaya y Robert Pattinson, como una pareja que, a punto de casarse, ve cómo todo se tambalea. Dirige Kristoffer Borgil.

La película de terror El bufón 2, la prometedora Buena suerte, diviértete, no mueras, sobre un hombre que dice venir del futuro con compleja misión; y Padre, madre, hermana, hermano, de Jim Jarmusch y con Adam Driver, completan la lista.

Laura Pausini por primera vez en Montevideo y más visitas

Además del regreso de Ricky Martin a Uruguay, del que se habla en otra nota publicada hoy, esta semana se destaca otro show internacional de peso: el de Laura Pausini, que se presentará por primera vez en Montevideo este viernes a las 21.00, en el Antel Arena y con entradas agotadas.

Antes, el martes, pero en Sala del Museo, será el show del británico John Lydon, quien vendrá con su banda PIL. El viernes llega Sambarilha, la roda de samba de Ilha Grande, al Club Brasilero; sábado y domingo tocará La Kermesse en Sala del Museo, y el sábado estarán Cordera en MMBox y Dave Evans en Sala Rincón.

Laura Pausini, Lo canto 2.

Se terminan "Hacks" y "The Boys" y llegan varias series

Semana fuerte para el streaming. Las principales novedades son los estrenos de las temporadas finales de The Boys, la de los superhéroes que son todo menos buenos, que llega el miércoles a Prime Video; y de Hacks, la comedia multipremiada en los Emmy que protagoniza Jean Smart y se despide el jueves en HBO Max.

Pero también hay nuevos comienzos: el jueves Netflix estrena Errores épicos, creación de los ocurrentes Dan Levy y Rachel Sennott; el miércoles Disney+ hace lo mismo con Los testamentos, spin-off de El cuento de la criada, y el viernes vuelve Malcolm in the Middle, a 20 años del adiós.

De "Plantar bandera" a un musical político en El Galpón

A todo lo que ya está en cartel a nivel teatral se le suman, esta semana, varios títulos. Destaca Plantar bandera, la muy elogiada puesta que ya se vio en Sala Lazaroff y ahora llega al Teatro Alianza con funciones los sábados y domingos; con Carla Moscatelli, Néstor Guzzini, Albino Almirón.

Además, El Galpón recibe el jueves a Llegar a una fiesta, de Marina Barbera; el viernes, al comediante argentino Fernando Sanjiao, ese mismo día, al reestreno de Edipo en Ezeiza, y el sábado el estreno del musical político Terraplanistas, de Santiago Sanguinetti. Entre otras novedades, Fixión llega desde el sábado a Espacio Palermo.

Carla Moscatelli en "Plantar Bandera". Foto: Estefanía Leal

Una orquesta en formato 360 y un buen disco local en vivo

La música nacional también tendrá varias citas importantes. La Orquesta de las Mil Melodías tocará el jueves en Sala del Museo en un formato 360°. El viernes, en Plaza Fabini, decenas de artistas harán un homenaje a Zitarrosa con entrada libre.

El sábado, la banda Ninguna Higuera presentará su nuevo disco Métanle en la Sala Balzo, mientras que Mateo Moreno tocará en Sociedad Urbana Villa Dolores y Peyote Asesino realizará el show Bien de vivo en Live Era. Además, el miércoles habrá concierto del Coro Nacional Juvenil del Sodre, que hará Calé en el Auditorio; el viernes le tocará al Coro mayor.