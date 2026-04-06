Laura Pausini llega por primera vez a Montevideo con un disco de versiones y colaboraciones inesperadas

Laura Pausini tenía pendiente en sus más de 30 años de carrera homenajear a la música en español, una deuda que salda con Yo Canto 2, un álbum de versiones de clásicos y temas modernos en el que se atreve de la misma manera con “Turista”, de Bad Bunny que con “Por qué te vas”, de Jeanette, pero con base de reggaetón. Y lo último que estrenó antes de su llegada a Montevideo, que finalmente se concretará esta semana.

“He aprendido más de mi familia latinoamericana y española que de las otras, porque he vivido más tiempo ahí”, justifica en una charla con Efe tras la publicación del disco, “un homenaje” a los cantautores que le han dejado “huella”, con temas de cada uno de los países hispanohablantes por los que pasó con su primer disco.

No hay ninguna representación uruguaya porque Pausini prácticamente no ha cantado en estas tierras. Su único antecedente es un concierto que brindó en Punta del Este en 2016; este viernes, con entradas agotadas en el Antel Arena, dará el primer recital en Montevideo de toda su vida.

“Para mí, los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto. El verdadero objetivo de cada lanzamiento es el público”, dijo Pausini para la nota de prensa que acompañó el anuncio de su gira. Y anunció: “Estoy trabajando intensamente para definir el escenario, el repertorio y la producción adecuados para reflejar este nuevo capítulo de mi música. Es una bendición poder dedicarme a un trabajo que te devuelve tanto, por eso me pongo una vez más al servicio de la audiencia”.

La undécima gira mundial de Pausini acaba de empezar, y por primera vez la apertura se realizó fuera de Italia. El tour se inauguró el 27 de marzo en Pamplona y desde ahí siguió recorriendo ciudades españolas para aterrizar en América Latina, donde cantará en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico, además de Uruguay.

Estados Unidos y Europa serán parte de la agenda de este año, mientras que en febrero de 2027 llegará a Brasil. Y luego seguirá rodando.

Pausini, la italiana más escuchada del mundo, atraviesa un momento inigualable. Además del disco y de la gira, en setiembre se inauguró en Solarolo el Museo Laura Pausini, con una exposición que reúne trajes icónicos de su carrera, objetos que nunca habían sido exhibidos en público, premios y más elementos personales.

Y su voz estará en la que pronto será una de las canciones más sonadas del mundo: “Desire”, el himno oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, que Pausini canta con el británico Robbie Williams. Una nueva conquista en una carrera que tiene hasta un Globo de Oro, ganado en 2021 por la canción “Io Si”, de la película de Netflix La vida por delante.

El nuevo disco de Pausini rescata clásicos

La simiente de su nuevo álbum está en Yo canto, que lanzó hace justo 20 años y en el que reinterpretó clásicos de la música en italiano en castellano para darla a conocer al mundo. Con la misma motivación comenzó a trabajar en esta secuela. “Me di cuenta de que algo no funcionaba, me sentía insatisfecha”, confiesa, antes de relatar que durante un viaje en coche sonó “Turista”, de Bad Bunny, y el proyecto dio un giro.

“Quería hacer un demo (de ese tema) pensando que no saldría nunca, pero ahí me di cuenta de que en Yo canto había querido homenajear a los cantautores con cuya música había crecido. Pero, en realidad, desde mis 18 años, a mí me han influido más los otros”, explica quien en 2023 se convirtió en la primera artista italiana en ser distinguida como Persona del Año de los Latin Grammy.

Una de las mayores curiosidades del repertorio, en el que aborda “Mariposa teknicolor”, de Fito Páez, “Hasta la raíz”, de Natalia Lafourcade, “Hijo de la luna”, de Mecano, o “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz, es su versión del “Por qué te vas” que José Luis Perales escribió para Jeanette.

“Fue una de las pocas canciones que no conocía antes de hacer el disco”, señala. Fue un amigo de Madrid el que se la recomendó y empezó a trabajar con ella, “respetando la versión original, pero intentado al mismo tiempo que fuera más contemporánea, con un toque de sonido latino”. Después de probar con varios sonidos, su marido, el productor Paolo Carta, le mostró una versión con una guitarra con aires de los “años 60”, pero ritmo de reggaetón. “Debo decir que, aunque no soy una gran fanática de ese estilo, hay canciones que me impactan y esta versión me encanta”, añade. También está “muy contenta con la reacción de Jeanette”.

“Fue muy dulce, muy cariñosa conmigo y espero poder cantarla en vivo con ella muy pronto”, destaca en relación a la artista británico-española.

Otra de las sorpresas es que cante una canción de la escena indie española como “Pausa”, del grupo Izal, junto a su vocalista y autor, Mikel Izal. Se trata de un tema que descubrió en la etapa en España de su participación en el concurso Factor X.

“Es una de mis canciones preferidas de todo el repertorio en español del mundo y es mi canción favorita del disco”, destaca de un tema con el que además se muestra “un poco indie y al mismo tiempo un poco rock”. “Porque eso representa una parte de mi alma muy verdadera”, asegura.

El disco incluye otras colaboraciones: con Richaielo en la enérgica versión de “Oye mi canto”, con Nahuel Pennisi en “Gracias a la vida”, con Yami Safdie en “Eso y más” y con Ricardo Montaner en una potente lectura de “Cuando nacen amores”.

La selección del álbum repara incluso en “Livin’ la vida loca”, de Ricky Martin, que curiosamente actuará en Montevideo tres días antes que Pausini, en el mismo escenario. Prácticamente todas integran el setlist que sonará este viernes, junto con los clásicos como “Entre tu y mil mares”, “La soledad” o “En cambio no”.

Laura Pausini, Lo canto 2.

Los festivales

Después de varias ofertas y de nunca sentirse “a la altura”, en este 2026 accedió a ser la presentadora del Festival de Sanremo durante sus cinco noches, el mismo festival que la encumbró con 18 años con la canción “La soledad”, pero en el que existe “una presión muy fuerte”, dijo. Así que acudió en busca de consejo de quien fue presentador y director artístico de aquella edición, Pippo Baudo.

“¿Por qué te lo preguntas? Estás lista, tienes que hacerlo”, respondió Baudo, que falleció solo unos meses después. “Fue mi padrino y sentí que tenía que hacerlo por él; todas las noches sentí como si su mano me tocara el pelo, algo típico suyo”, cuenta.

Pausini ya había presentado en 2022 otro gran festival europeo, Eurovisión, aunque entonces el espíritu de ese concurso, sentido por muchos como un espacio seguro y de tolerancia, era muy diferente al que parece respirarse de cara a su próxima edición, con la salida de España y otros países por la permanencia de Israel pese al genocidio en Gaza.

¿Se ha roto ese espíritu? “Es muy difícil contestar porque puede causar polémica cualquier cosa que diga y estoy presentando un disco cuya frase principal es: ‘Hacemos la música y no la guerra’”, responde. “La música es el vínculo más fuerte para generar amor”.

(Con información de EFE)