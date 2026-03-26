La Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata cambia de fecha: las razones y para cuándo se cambió

La Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata cambió de fecha y finalmente no se realizará este sábado 28 ni el domingo 29 de marzo. La octava edición del festival, prevista en la Rambla del Arroyo de Parque del Plata, fue reprogramada debido al pronóstico meteorológico adverso.

La decisión se comunicó a través de las redes oficiales del evento. “Queremos que la octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal sea un lugar de disfrute total y, ante los pronósticos climáticos, lo primero es cuidarnos”, señala el mensaje. “¡Lo bueno se hace esperar un poquito más!”, agrega.

Según se informó, el festival pasará a realizarse el sábado 11 y el domingo 12 de abril. Por el momento, la organización aclara que próximamente se brindará más información sobre los espectáculos, por lo que aún no está confirmado si la grilla anunciada originalmente se mantendrá o sufrirá modificaciones.

Lo que sí se sostendrá es la dinámica general del evento: la entrada será libre y gratuita y, además de los shows, habrá una feria gastronómica.

En su planificación original, la actividad estaba dividida en dos escenarios a lo largo de dos jornadas. Para el primer día se anunciaban las actuaciones de La Penúltima, Trotsky Vengarán, Valuto, Lu Ferreira y Encanto al Alma en el escenario principal, mientras que el secundario —Escenario Gastronómico— incluía a Almísticas, Malmambo Salsa Banda, Alias Tuk, Los Niños Eternos y DJ Beve, además de un desfile de Llamó la Raque.

Para la segunda jornada estaban previstos los shows de La Dosis, Eté & Los Problems, Vanesa Britos, Knak y Ruperto Rocanrol en el escenario principal. En paralelo, el Escenario Gastronómico iba a recibir a Juan Mariño, Sucia Esquina, Se Armó Kokoa y Paola Dalto.

Ahora, con la reprogramación confirmada y a la espera de nuevos detalles, la organización anticipa que en los próximos días se dará a conocer la información actualizada sobre la grilla y el desarrollo del evento.