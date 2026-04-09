El extraño pedido que hizo Ricardo Arjona para su show en Uruguay: un alimento crudo y más exigencias llamativas

Falta cada vez menos para el regreso de Ricardo Arjona a Uruguay, y la expectativa ya se siente. El cantautor guatemalteco volverá a presentarse en el Estadio Centenario el próximo 27 de mayo, en el marco de su nueva gira Lo que el Seco no dijo, un espectáculo que promete combinar material reciente con ese repertorio de hits que lo convirtió en un fenómeno masivo en América Latina.

La relación de Arjona con el público uruguayo tiene historia. Su última visita, en marzo de 2023, dejó un Centenario colmado y un show donde cada canción fue coreada por miles de personas. Desde entonces se alejó de los escenarios por problemas de salud, lanzó nuevo disco y nunca perdió el contacto con sus fanáticos. Ese vínculo explica por qué, una vez más, la demanda de entradas volvió a ser alta y el estadio se encamina a repetir la postal.

En esta oportunidad, el artista llega para presentar su nuevo álbum, Seco, y a repasar una batería de hits inoxidables sobre el escenario.

Ricardo Arjona. Foto: Difusión.

Para el show quedan las últimas entradas disponibles a través de RedUTS. Se trata, principalmente, del tercer anillo de la tribuna Olímpica (sin numerar) y algunos sectores más cercanos al escenario: Plata A y K, Oro B e I, y los espacios VIP 8 y 9. En cuanto a los precios, el tercer anillo cuesta 2.500 pesos, las ubicaciones en sector Plata ascienden a 5.500 pesos, el Oro se ubica en $8.100 y el VIP alcanza los 11.500 pesos.

Pero más allá del escenario y las luces, hay otro clásico de cada visita de Arjona: sus llamativos requisitos. Según pudo saber TV Show, Arjona pidió para su camarín una botella de vino, jengibre, una cafetera pronta y tequila Don Julio. La lista incluyó además una botella de sambuca, velas con aroma a matcha, y un detalle curioso: cuatro huevos crudos.

Con un show que promete recorrer distintas etapas de su carrera, Arjona se prepara para reencontrarse con un público que, a esta altura, ya sabe perfectamente a lo que va a ver al Centenario: varios hits y un artista magnético que volverá a subirse al escenario armado en el Centenario.